Phục vụ xuyên lễ, Công an Thái Nguyên tăng tốc cấp định danh điện tử

Xuyên lễ phục vụ nhân dân

Trong không khí rộn ràng của kỳ nghỉ lễ, khi nhiều gia đình sum họp, du lịch, vui chơi thì tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, hoạt động cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 vẫn diễn ra đều đặn, nghiêm túc, không gián đoạn.

Tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc tại Công an xã Văn Hán, Thái Nguyên

Ghi nhận ngày tại phòng tiếp công dân Công an xã Văn Hán (Thái Nguyên), cán bộ, chiến sĩ làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Đông đảo học sinh có mặt từ sớm, ngồi ngay ngắn, trật tự chờ đến lượt làm thủ tục. Đối với các em nhỏ, lực lượng công an tận tình hướng dẫn từng bước như chụp ảnh, lấy vân tay; giải đáp cặn kẽ mọi thắc mắc.

Thiếu tá Phó Thanh Tùng, Phó Trưởng Công an xã Văn Hán cho biết, đơn vị đã phối hợp với các trường học rà soát, lập danh sách học sinh thuộc diện cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử; đồng thời xây dựng kế hoạch, lịch thu nhận hồ sơ phù hợp.

“Chúng tôi bố trí đầy đủ trang thiết bị, nhân lực, tranh thủ thời gian nghỉ lễ để hỗ trợ tối đa cho học sinh. Mục tiêu là hoàn thành cấp tài khoản định danh mức độ 2 cho khoảng 2.800 công dân từ đủ 6 đến 14 tuổi trên địa bàn”, Thiếu tá Tùng thông tin.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cùng công an các địa phương đã đồng loạt triển khai cao điểm cấp căn cước và định danh điện tử mức 2 cho nhóm tuổi học sinh.

Tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Thái Nguyên (đường Bắc Kạn, phường Phan Đình Phùng), nhiều phụ huynh đưa con em đi làm định danh điện tử phục vụ kỳ thi sắp tới. Các đơn vị duy trì làm việc liên tục từ sáng đến tối, kể cả cuối tuần và ngày lễ. Quy trình tiếp nhận hồ sơ được tổ chức khoa học, đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi.

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn các em học sinh thực hiện thủ tục.

“Dù đang trong kỳ nghỉ lễ và lượng người khá đông, nhưng tôi vẫn được cán bộ hướng dẫn rất nhiệt tình, thủ tục hoàn tất nhanh. Tôi cũng đã đánh giá mức độ hài lòng trên ứng dụng VNeID ngay sau khi thực hiện xong”, anh Ngô Tuấn Hoàng (phường Quan Triều) chia sẻ.

Theo kế hoạch, trong tháng 5/2026, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành cấp hơn 101.120 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân từ 6 đến 14 tuổi.

Gỡ khó ở vùng cao, lan tỏa chuyển đổi số

Tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa như Nghiên Loan, Bằng Thành, Phong Quang, quá trình triển khai gặp không ít khó khăn do nhận thức của người dân chưa đồng đều, điều kiện tiếp cận công nghệ còn hạn chế.

Trước thực tế này, cán bộ, chiến sĩ Công an đã trực tiếp xuống từng thôn, xóm, trường học để tuyên truyền, hướng dẫn. Đồng thời phối hợp với các đoàn thể, nhà trường tổ chức các buổi phổ biến tập trung, lồng ghép trong sinh hoạt cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức người dân.

Em Ngô Quỳnh Hường (sinh năm 2014, học sinh Trường Tiểu học Sơn Cẩm 2) cho biết: “Cháu được nhà trường thông báo nên chủ động đi làm định danh điện tử trong dịp nghỉ lễ. Cháu thấy việc này rất cần thiết, giúp thuận tiện hơn trong học tập và thi cử nên chủ động đi làm căn cước vào ngày nghỉ”.

Cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử mức 2 tại xã Phong Quang, tỉnh Thái Nguyên

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, chỉ trong những ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh cấp hơn 21.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho học sinh từ 6 đến 14 tuổi. Những kết quả này không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số mà còn khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ công an “bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân” tiếp tục được lan tỏa, gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân.