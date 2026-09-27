Quảng Ngãi: Nghịch tử đốt nhà khiến cha tử vong

Đổ xăng đốt nhà khi cha đang ngủ

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 23/9/2026, sau khi uống rượu cùng một số người bạn tại một cửa hàng tạp hóa thuộc thôn Suối Lau, xã Ia Đal, tỉnh Quảng Ngãi, Nông Hồng Quảng về đến nhà thấy nhà bừa bộn, lộn xộn nên bực tức vì cha ruột là ông Nông Văn Th (70 tuổi) ở nhà nhưng không chịu dọn dẹp.

Đối tượng Nông Hồng Quảng (bìa phải) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Sau khi gọi điện cho em gái là Nông Thị L ở cùng thôn, yêu cầu em gái và anh trai qua nhà Quảng để đón ông Th về ở cùng nhưng không thấy ai đến, Quảng càng bực tức và nảy sinh ý định đốt nhà.

Quảng đi đến chỗ can xăng, bên trong còn khoảng hơn 20 lít đang để trên rương gỗ gần giường ông Th đang nằm ngủ. Quảng mở nắp, làm đổ can xăng xuống nền nhà để xăng tự chảy lan ra khắp nơi, trong đó có khu vực giường ông Th đang nằm và chảy ra đến cửa sau bếp.

Một lúc sau, Quảng đi ra cửa phía sau bếp, dùng bật lửa châm vào chỗ xăng đã đổ lan ra, làm lửa bốc cháy mạnh rồi bỏ chạy ra ngoài. Lúc này, ông Th vẫn đang nằm trên giường.

Khi hàng xóm xung quanh phát hiện và dập tắt lửa thì phát hiện ông Th đã tử vong tại giường ngủ.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, tiến hành các hoạt động điều tra, khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ và đấu tranh với đối tượng.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Quảng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định tạm giữ đối với Nông Hồng Quảng để điều tra về hành vi “Giết người”.