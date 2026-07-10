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An Giang: Tạm giữ hình sự đối tượng giết người

Thứ Sáu, 21:36, 10/07/2026
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VOV.VN - Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Tấn Hải, SN 1972, cư trú ấp Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban ban đầu, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 9/7/2026, Huỳnh Tấn Hải đi ngang nhà của ông P.M.N, sn 1985, cư trú tại địa phương, thì nhìn thấy ông N. đang ngồi nhậu trong nhà cùng với 2 người bạn. Lúc này Hải thấy chiếc xe đạp điện của ông N. đã ngã ngay bên hông nhà. Hải tiếp tục đi đến ao cá của Hải gần nhà của ông N. để cho cá ăn.

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Đối tượng Huỳnh Tấn Hải tại cơ quan công an

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, khi Hải đi về ngang qua nhà của ông N. thì thấy mọi người vẫn còn đang nhậu. Khi nhìn thấy Hải, ông N. cho rằng Hải làm ngã xe đạp điện của mình. Riêng Hải nói mình không làm ngã xe và hai bên xảy ra cự cãi, thách thức đánh nhau.

Ông N. lấy dao trong nhà mang ra làm Hải bỏ chạy được khoảng 30 mét thì vấp té. Lúc này ông N. đạp vào ngực Hải. Hải tức giận rút dao mang theo trong người đâm nhiều nhát vào người ông N. làm ông N. ngã gục và tử vong tại chỗ.

Sau đó Hải đến Công an xã Mỹ Hòa Hưng đầu thú. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

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Phạm Hải-CTV Nghiêm Túc/VOV-ĐBSCL
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