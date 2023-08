Quảng Ninh: Khởi tố nhóm thanh niên gây rối, tấn công người đi đường

Ngày 30/8, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cẩm Phả cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhóm thanh niên gồm C.N.L. (SN 2006), N.V.Đ. (SN 2004) cùng trú tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với P.X.T. (SN 2005), P.H.A. (SN 2007) cùng trú tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, T.Th.T. (SN 2007), L.X.T. (SN 2007) cùng trú tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Nhóm thanh niên bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. (Ảnh: CACC)

Trước đó, Công an thành phố Cẩm Phả tiếp nhận đơn thư tố giác về tội phạm của người dân về việc bị 1 nhóm thanh niên sử dụng hung khí đánh gây thương tích. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h30 ngày 3/7, do có mâu thuẫn từ trước với một người tên T. trên mạng xã hội, nhóm thanh niên trú tại huyện Vân Đồn (SN 2004 và 2007) điều khiển xe máy đi từ Vân Đồn sang Cẩm Phả để đánh nhau. Nhóm này cầm theo nhiều vỏ chai thuỷ tinh, 2 gậy kim loại dạng gậy bóng chày và 1 đao kim loại.

Tuy nhiên, nhóm thanh niên Vân Đồn không gặp được T. để giải quyết mâu thuẫn mà sử dụng hung khí, đuổi đánh nhau dưới lòng đường với nhóm 3 thanh niên khác (SN 2007, trú tại Cẩm Phả) tại khu vực ngã ba chợ Cửa Ông, TP Cẩm Phả. Sau đó nhóm Vân Đồn trở về và rủ thêm người quay lại trả thù.

Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, nhóm thanh niên Vân Đồn trở lại Tp. Cẩm Phả thì gặp một nhóm 3 thanh niên vô can (SN 2007) đi trên đường. Tưởng nhầm nhóm này là những người vừa mâu thuẫn với mình, nhóm Vân Đồn đã ném chai thuỷ tinh và dùng gậy kim loại đánh gây thương tích khiến nhóm thanh niên vô can bị tổn hại từ 1-16% sức khoẻ.