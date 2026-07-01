Qua công tác rà soát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với các đối tượng trong sản xuất, mua bán linh kiện súng nén hơi PCP, súng quân dụng trên không gian mạng.

Cơ quan công an bắt giữ 3 đối tượng sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép súng quân dụng

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị, ngày 5/6/2026, Ban chuyên án đã thành lập 5 tổ công tác đến các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và một số địa phương khác để xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan. Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1 tấn đồ vật, linh kiện, gồm bộ cò, búa đập, nòng bắn bi, nòng giảm thanh, bi sắt, van hơi, khuôn đúc đạn chì, dây chì và nhiều linh kiện khác dùng để lắp ráp súng hơi PCP và súng quân dụng.

Cơ quan Công an cũng đã xác minh, mời làm việc 151 đối tượng nghi vấn mua linh kiện súng hơi PCP và súng quân dụng. Qua đó, Công an thu giữ 57 khẩu súng các loại, hơn 2.000 viên đạn chì cùng nhiều tang vật khác như bình nén khí, bệ tỳ, van khí nén, bơm cao áp, khuôn đúc đạn chì, cuộn thiếc, bộ cò súng.

Quảng Trị triệt phá đường dây sản xuất, mua bán linh kiện súng quân dụng

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, ứng dụng nhắn tin và dịch vụ chuyển phát để quảng cáo, giao dịch, mua bán linh kiện súng. Nhóm này sử dụng số điện thoại đăng ký không chính chủ, thường xuyên thay đổi thông tin liên lạc; đồng thời đăng ký tài khoản từ các đơn vị cung cấp dịch vụ logistics để tạo đơn hàng, ngụy trang thông tin người gửi và hàng hóa nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Số lượng đơn hàng đã được giao dịch thành công rất lớn, trải rộng trên nhiều địa phương trong cả nước.

Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đây là nhóm tổ chức tội phạm có sự liên kết với nhau là rất chặt chẽ, là người trong gia đình, rất bảo mật thông tin và có thể tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, kể cả trên không gian mạng.

“Bước đầu trong chuyên án, chúng tôi đã khởi tố 3 đối tượng, 1 đối tượng sản xuất, 2 đối tượng tàng trữ và mua bán. Và nếu như tính về tang chứng hiện nay thì đủ điều kiện cơ sở để chúng tôi đã khởi tố 57 trường hợp tiếp là sử dụng. Sắp tới, chúng tôi tiếp tục mở rộng chuyên án, theo tính toán có thể thu được hàng trăm khẩu súng, hiện nay danh sách đối tượng đã có rồi”, Đại tá Lê Văn Hóa cho biết thêm.

Tang vật vụ án

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra tại tỉnh Quảng Trị và các địa phương khác.

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Đào Huy Đức, 28 tuổi và Đào Thị Lan Anh, 21 tuổi, cùng trú tại Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Đồng thời, khởi tố bị can Lại Văn Hưng 34 tuổi, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên, về tội “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.