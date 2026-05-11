Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn ở Quảng Trị

Thứ Hai, 17:01, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh thành công chuyên án “sản xuất, buôn bán hàng giả là cà phê” với quy mô lớn, hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và TP. Hồ Chí Minh.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 3 địa điểm sản xuất, buôn bán cà phê giả tại Quảng Trị và TP. Hồ Chí Minh; đồng thời truy xét hàng chục điểm tiêu thụ sản phẩm liên quan.

Công an khám xét nơi ở của đối tượng. Ảnh Công an Quảng Trị

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Xuân Thành (44 tuổi), trú tại số 80 Bình Trị Đông, TP Hồ Chí Minh là đối tượng cầm đầu đường dây. Những người liên quan gồm Nguyễn Thị Thanh Thủy (38 tuổi), em gái của Nguyễn Xuân Thành và bà Lê Thị Định, mẹ của Thành, cùng trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Lượng lớn cà phê nghi giả các nhãn hiệu bị thu giữ. Ảnh Công an Quảng Trị

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng và các điểm tiêu thụ cà phê, lực lượng Công an thu giữ gần 6 tạ bột màu nâu nghi là cà phê giả; hàng nghìn bao bì mang nhiều nhãn hiệu cà phê khác nhau cùng nhiều máy móc, dụng cụ phục vụ hoạt động sản xuất hàng giả. Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị  điều tra, làm rõ.

Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng ở Quảng Trị

VOV.VN - Ngày 10/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, các trường liên quan đến vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng xảy ra tại xã Vĩnh Định đã có báo cáo ban đầu gửi cơ quan chức năng.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Tag: cà phê giả Quảng Trị Nguyễn Xuân Thành sản xuất hàng giả Công an Quảng Trị
