Công an phát hiện số lượng lớn hàng cấm ở Quảng Trị

Chủ Nhật, 08:21, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn pháo nhập lậu cùng thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 4h30 ngày 11/5, tại thôn An Mỹ, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Thế Nam (sinh năm 1985, trú tại xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ) đang bốc xếp hàng cấm lên ô tô mang BKS 29H-753.64.

Kiểm tra phương tiện, công an phát hiện trên xe có 153 hộp pháo hoa nổ loại 49 ống với tổng khối lượng khoảng 260kg do nước ngoài sản xuất cùng 7.600 bao thuốc lá nhập lậu các loại.

Phạm Thế Nam cùng tang vật bị bắt giữ. (Ảnh CACC)

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã truy xét, bắt giữ thêm Trần Thị Minh Hương (sinh năm 1985, trú thôn Phú Hậu, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) và Trần Công Trịnh (sinh năm 1983, trú phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) để làm rõ hành vi buôn bán hàng cấm liên quan số pháo này. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Trị pháo hoa thuốc lá
Khởi tố vụ án nam tài xế Lexus xô xát với cô gái ở phố Hoàng Cầu

VOV.VN - Công an phường Đống Đa, Hà Nội vừa khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" liên quan vụ việc nam tài xế Lexus hành hung cô gái trên phố Hoàng Cầu.

Bắt đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để bôi nhọ cá nhân, tổ chức

VOV.VN - Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với Vũ Thị Hương về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam

VOV.VN - Liên quan vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại Đặc khu Cát Hải, cơ quan công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật, tức ca sĩ Miu Lê về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

