Công an phát hiện số lượng lớn hàng cấm ở Quảng Trị

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 4h30 ngày 11/5, tại thôn An Mỹ, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Thế Nam (sinh năm 1985, trú tại xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ) đang bốc xếp hàng cấm lên ô tô mang BKS 29H-753.64.

Kiểm tra phương tiện, công an phát hiện trên xe có 153 hộp pháo hoa nổ loại 49 ống với tổng khối lượng khoảng 260kg do nước ngoài sản xuất cùng 7.600 bao thuốc lá nhập lậu các loại.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã truy xét, bắt giữ thêm Trần Thị Minh Hương (sinh năm 1985, trú thôn Phú Hậu, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) và Trần Công Trịnh (sinh năm 1983, trú phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) để làm rõ hành vi buôn bán hàng cấm liên quan số pháo này.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.