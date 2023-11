Quyết tâm đẩy lùi “cát tặc” vùng cửa sông, ven biển Bến Tre

Công an mật phục bắt "cát tặc" trên sông Tiền

VOV.VN - Mới đây, Công an huyện Châu Thành và Công an xã An Khánh (Bến Tre) tiến hành tuần tra mật phục trên sông Tiền và bắt quả tang 4 tàu sắt có tải trọng từ 60 tấn đến khoảng 90 tấn đang khai thác cát trái phép.