Công an mật phục bắt "cát tặc" trên sông Tiền

.Cơ quan công an xác định các đối tượng vi phạm gồm: Bùi Thanh Sang(sinh năm 1987); Nguyễn Minh Toàn,(sinh năm 1991); Trần Hoàng Sơn (sinh năm 1993); Nguyễn Tuấn Phong (sinh năm 1992) cùng ngụ địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) và Đào Thiết Long, (sinh năm 1979), ngụ huyện Giồng Trôm (Bến Tre). Ngoài ra có 2 đối tượng khác đi đoàn kiểm tra đến đã nhảy xuống sông bỏ trốn. Cơ quan công an tiến hành đo đạc 4 phương tiện vi phạm đang chứa hơn 110 mét khối cát.

Tình trạng bơm hút cát trên sông tại tỉnh Bến Tre vẫn xảy ra vào đêm tối

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận đã thực hiện hành vi hút cát trái phép. Công an huyện Châu Thành đã lập biên bản xử lý các đối tượng, tạm giữ phương tiện và tang vật, đồng thời xác minh điều tra danh tính hai đối tượng bỏ trốn để xử lý theo pháp luật.

Bến Tre hàng năm phải chi nguồn kinh phí rất lớn để khắc phục sạt lỏ bờ sông; trong đó có nguyên nhân do "cát tặc" gây ra.

Để ngăn chặn triệt để tình trạng bơm hút cát trái phép trên sông, gây thất thoát nguồn tài nguyên này và gây sạt lở bờ sông, ngoài công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý kiên quyết các đối tượng vi phạm, tỉnh Bến Tre khẩn trương lập thủ tục, trình tự cấp phép các mỏ cát đã thăm dò.

Trước mắt lập hồ sơ tổ chức đấu thầu lại 4 mỏ cát mà trước đây các nhà thầu tham gia đấu giá trúng thầu nhưng đã bị hủy gồm: mỏ cát An Hòa Tây (huyện Ba Tri), mỏ cát Quới Sơn(huyện Châu Thành), mỏ cát An Đức - An Hòa Tây(huyện Ba Tri) và mỏ An Hiệp- An Ngãi Tây (huyện Ba Tri).

Bên cạnh đó tỉnh Bến Tre tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục tiến hành đấu thầu nạo vét luồng đường thủy nội địa quốc gia với nạo vét tận thu sản phẩm cát tại sông Hàm Luông.