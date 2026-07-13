Rao bán quân phục công an trên Facebook, một người ở Hà Nội bị xử phạt

Ngày 13/7, Công an Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phát hiện, phối hợp xử lý một trường hợp rao bán trên mạng xã hội hàng hóa có mẫu mã, kiểu dáng giống quân trang, quân dụng dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Sau khi xác minh phương thức hoạt động, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an phường Hoàng Mai và Đội Quản lý thị trường số 17 kiểm tra một căn hộ tại chung cư trên địa bàn phường Hoàng Mai, Hà Nội.

Các sản phẩm có mẫu mã, kiểu dáng giống quân trang của lực lượng CAND được phát hiện tại thời điểm kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện nhiều sản phẩm có mẫu mã, kiểu dáng giống trang phục dành riêng cho lực lượng CAND, gồm trang phục xuân - hè, trang phục Cảnh sát cơ động, trang phục Cảnh sát giao thông và mũ kê-pi.

Chủ cơ sở là Đ.T.T không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng như các giấy tờ, sổ sách liên quan đến việc mua bán số hàng hóa trên.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với hai hành vi vi phạm gồm: không đăng ký kinh doanh tại địa điểm kinh doanh và kinh doanh hàng hóa có mẫu mã giống quân trang, quân dụng của lực lượng CAND nhưng không có giấy tờ hợp pháp. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã bị tịch thu.

Kết quả xác minh cho thấy, từ cuối năm 2025, Đ.T.T sử dụng tài khoản Facebook mang tên "Đặng Diễm My" tham gia nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội để rao bán quần áo và phụ kiện có mẫu mã giống quân trang, quân dụng của lực lượng CAND. Hằng ngày, đối tượng đăng tải hình ảnh sản phẩm để chào bán, sau đó đóng gói và gửi hàng qua các bưu cục khi có khách đặt mua.

Theo Công an Hà Nội, hành vi của Đ.T.T vi phạm khoản 3 Điều 7 Nghị định số 160/2007/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 29/2016/NĐ-CP của Chính phủ về cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng CAND.

Ngày 29/6/2026, Đội Quản lý thị trường số 17 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ.T.T theo Điều 23 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ và phòng, chống bạo lực gia đình.

Công an Hà Nội cho biết, việc mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép quân trang, quân dụng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh, trật tự. Các đối tượng có thể lợi dụng những trang phục này để giả danh cán bộ công an nhằm lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản hoặc sản xuất các nội dung phản cảm, sai lệch điều lệnh, tác phong, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng CAND.

Tài khoản Facebook được Đ.T.T sử dụng để đăng tải hình ảnh, rao bán các sản phẩm giống quân trang, quân dụng của lực lượng CAND.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân không tham gia mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng trái phép quân trang, cấp hiệu, phù hiệu, biển tên và các trang thiết bị dành riêng cho lực lượng CAND.

Theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán hoặc thế chấp trái phép quân trang, cấp hiệu, phù hiệu, biển tên có thể bị phạt từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm.

Tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả, người vi phạm còn có thể bị xem xét xử lý hình sự về các tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" theo Điều 192 Bộ luật Hình sự, "Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác" theo Điều 338 Bộ luật Hình sự hoặc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự nếu sử dụng quân phục để thực hiện hành vi phạm tội.