"Sai phạm của ông Lê Đức Thọ xảy ra tại thời điểm làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre"

VOV.VN - Tại cuộc họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2023 do Bộ Công an tổ chức chiều nay 27/12, đại diện Cơ quan ANĐT Bộ Công an cho biết, những hành vi sai phạm của ông Lê Đức Thọ xảy ra tại thời điểm ông này giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.