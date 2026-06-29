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Sau vụ bắt quả tang, lộ thêm đối tượng bán ma túy ở trung tâm Hà Nội

Thứ Hai, 12:09, 29/06/2026
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VOV.VN - Ngày 29/6, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng Công an phường Giảng Võ đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ gần 18,4 gam ma túy tổng hợp.

Theo cơ quan công an, trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực đầu nhà C7 Giảng Võ, Công an phường Giảng Võ bắt quả tang Phạm Tuấn Anh (SN 2002, trú tại số 8 ngách 179/44 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Hà Nội) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

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Hai đối tượng tại cơ quan công an

Tang vật thu giữ gồm 4,795 gam ma túy tổng hợp thuộc các loại MDMB-INACA và MDMB-4en-PINACA.

Mở rộng điều tra ngay sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Nguyễn Minh Quang (SN 2000, trú tại số 14 hẻm 64/26/7 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Hà Nội), được xác định là người đã bán số ma túy trên cho Tuấn Anh. Tang vật thu giữ từ Quang là 13,554 gam ma túy cùng chủng loại.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với cả hai đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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