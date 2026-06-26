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Triệt phá đường dây ma túy, thu gần 96 gam hàng cấm

Thứ Sáu, 18:02, 26/06/2026
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VOV.VN - Công an xã Tam Hưng (Hà Nội) nhanh chóng khám phá vụ mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ hai đối tượng, thu giữ gần 96 gam ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 26/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Tam Hưng đã nhanh chóng khám phá vụ mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ hai đối tượng và thu giữ tổng cộng 95,931 gam ma túy tổng hợp.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Tam Hưng tiến hành kiểm tra hành chính Phạm Quốc Cường (SN 2002, trú tỉnh Ninh Bình). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên người Cường cất giấu 1,537 gam Ketamine và 1,96 gam MDMA.

triet pha duong day ma tuy, thu gan 96 gam hang cam hinh anh 1
Đối tượng Phạm Quốc Cường (ảnh trái) và đối tượng Vũ Văn Long

Làm việc với cơ quan công an, Cường khai nhận đang mang số ma túy trên đi bán cho khách để kiếm lời.

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra, Công an xã Tam Hưng đã bắt giữ khẩn cấp Vũ Văn Long (SN 2002, trú xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), là người đã bán ma túy cho Cường.

Khám xét nơi ở của Long, lực lượng chức năng thu giữ 51,612 gam Ketamine, 32,281 gam MDMA, 8,541 gam Delta-9-Tetrahydrocannabinol cùng nhiều tang vật phục vụ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Tổng khối lượng các loại ma túy thu giữ là 95,931 gam.

Hiện, Công an xã Tam Hưng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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