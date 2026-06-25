Bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ, sử dụng ma túy tại xã Thường Tín, Hà Nội

Ngày 25/6, Công an Hà Nội thông tin, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố, lực lượng Cảnh sát Phản ứng nhanh đã phối hợp với Cảnh sát cơ động và Công an xã Thường Tín kịp thời phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến ma túy.

Tổ công tác khống chế, bắt quả tang các đối tượng liên quan tại phòng nghỉ trên địa bàn xã Thường Tín.

Theo đó, khoảng 22h30 ngày 20/6/2026, tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính Nguyễn Minh Thủy (SN 1990, trú tại Hải Dương). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô của Thủy có một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá.

Làm việc với cơ quan công an, Thủy khai nhận đang trên đường đến một nhà nghỉ trên địa bàn xã Thường Tín để sử dụng ma túy cùng hai người bạn.

Từ lời khai của đối tượng, tổ công tác nhanh chóng kiểm tra phòng nghỉ liên quan và phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Tú (SN 1996) và Lương Thị Hương (SN 1999), cùng trú tại xã Hồng Vân, có hành vi liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, lực lượng chức năng đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an xã Thường Tín tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.