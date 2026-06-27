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Nguyên nhân vụ hành hung thai phụ ở Bắc Ninh

Thứ Bảy, 14:37, 27/06/2026
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Ngày 27/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã làm rõ nguyên nhân đối tượng đánh thai phụ trong cửa hàng hoa quả ở phường Quế Võ.

Trước đó, 14h30’ phút ngày 25/6, Công an phường Quế Võ đã vận động Nguyễn Văn T, đối tượng hành hung một người phụ nữ đang mang thai, đến cơ quan công an làm việc. Đây là vụ việc gây bức xúc trong dư luận những ngày qua.

Trước đó, ngày 23/6, Công an phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.H (sinh năm 1994), trú tại phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh về việc khoảng 21h15’ ngày 22/6, khi chị H đang mua hoa quả tại cửa hàng “Vũ Thảo” (địa chỉ tại số 938, đường Quang Trung, tổ dân phố 1, phường Quế Võ) thì bị Nguyễn Văn T (sinh năm 1986), trú tại phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh chửi bới và dùng tay tát, đấm vào phần đầu khiến chị H bị hoa mắt, chóng mặt và bị thương phải vào Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Bắc Ninh để điều trị và theo dõi sức khỏe. Được biết, chị H đang mang thai ở tuần thứ 32.

nguyen nhan vu hanh hung thai phu o bac ninh hinh anh 1
Đối tượng Nguyễn Văn T làm việc tại Công an phường Quế Võ.

Ngay khi tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, Công an phường Quế Võ đã khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ và lấy lời khai của các nhân chứng liên quan.

Qua xác minh sơ bộ, Công an phường Quế Võ đã xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do mâu thuẫn cá nhân từ trước đó.

Sau khi vụ việc xảy ra, đối tượng T đã vào TP Hồ Chí Minh giải quyết việc cá nhân. Nhận thấy đối tượng đã rời khỏi địa phương, Công an phường Quế Võ đã phối hợp với gia đình đối tượng để giải thích, vận động đối tượng ra trình diện. Đến khoảng 14h30’ phút ngày 25/6, đối tượng Nguyễn Văn T đã đến trụ sở Công an phường để làm việc.

Được biết, T và chị H quen biết với nhau. Nguyên nhân được xác định là mâu thuẫn từ trước giữa T và chị H về việc thanh toán vật liệu xây dựng. Sau đó, T có nghe hàng xóm kể là chị H chửi mình.

Chính vì vậy, ngày 22/6, T đang ngồi bên đường thì thấy chị H đi vào cửa hàng hoa quả Vũ Thảo nên đã đi sang để "hỏi chuyện". Khi thấy chị H, T đã hành hung thai phụ này. T còn giật dao của người phụ nữ đang gọt hoa quả, đưa phía cán dao về phía chị H, thách chị này đâm mình. Sự việc được người dân can ngăn nên hai bên dừng lại.

Hiện, Công an phường Quế Võ đang tiếp tục xác minh, làm rõ, đề xuất hướng xử lý đối với Nguyễn Văn T.

Theo Thu Thủy/Công an nhân dân
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