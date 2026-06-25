Luật sư: "Shipper hành hung nữ khách hàng có dấu hiệu của nhiều tội danh hình sự"

Liên quan vụ việc nữ khách hàng tố bị shipper hành hung sau tranh cãi trong quá trình giao nhận đồ ăn tại Hà Nội, trao đổi về vụ việc, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, theo những thông tin ban đầu được phản ánh, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa shipper và nữ khách hàng trong quá trình giao nhận đơn hàng. Tuy nhiên, thay vì giải quyết bằng đối thoại hoặc thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ, người giao hàng lại bị cho là đã dùng vũ lực với khách hàng.

Đối tượng N.H.Y. tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

"Theo phản ánh, shipper đã có hành vi túm tóc, kéo lê nữ khách hàng trên đường trong quãng dài nhiều mét, đồng thời liên tiếp đấm vào vùng mặt nạn nhân. Đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, bởi mọi hành vi xâm phạm đến sức khỏe, thân thể của người khác đều phải bị xử lý theo quy định", ông Nguyễn Anh Thơm nêu quan điểm.

Luật sư nhận định, căn cứ vào các tình tiết ban đầu, hành vi của shipper có dấu hiệu của tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự và tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo phân tích, việc sử dụng vũ lực nơi công cộng không chỉ xâm phạm đến sức khỏe của người bị hại mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại khu vực xảy ra vụ việc. Do đó, nếu kết quả điều tra xác định có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cơ quan chức năng có thể xem xét xử lý hình sự đối với người vi phạm.

Hình ảnh shipper hành hung dã man người phụ nữ được cắt từ clip

Đối với hành vi cố ý gây thương tích, luật sư cho biết cơ quan điều tra sẽ cần căn cứ vào kết quả giám định thương tích của nạn nhân. Trong một số trường hợp, việc khởi tố vụ án còn phụ thuộc vào yêu cầu của người bị hại theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an phường Láng đang tiến hành xác minh, làm việc với các bên liên quan để làm rõ diễn biến vụ việc. Cơ quan chức năng cũng đang thu thập tài liệu, hình ảnh và lời khai nhằm xác định chính xác mức độ vi phạm của những người liên quan.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, để có kết luận cuối cùng về vụ việc cũng như hình thức xử lý cụ thể, cần chờ kết quả điều tra chính thức từ cơ quan công an. Tùy thuộc vào tính chất, mức độ hành vi và hậu quả xảy ra, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo về cách ứng xử khi phát sinh mâu thuẫn trong cuộc sống. Các chuyên gia pháp lý khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc và lựa chọn các phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp với quy định của pháp luật, tránh để những xung đột nhỏ dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Trước đó, qua công tác rà soát và xác minh, Công an phường Láng đã xác định nữ shipper liên quan đến vụ việc là N.H.Y. (SN 2005, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội). Sáng 25/6, Công an phường Láng đã mời N.H.Y. đến trụ sở để làm việc, phục vụ quá trình xác minh, làm rõ nội dung vụ việc. Đồng thời, cơ quan công an cũng đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ và mời các cá nhân có liên quan đến làm việc nhằm làm rõ diễn biến, nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát.

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip và bài viết phản ánh vụ việc được cho là xảy ra tại khu vực đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận.

Theo nội dung được chia sẻ, một nữ khách hàng đã đặt đồ ăn qua ứng dụng và thanh toán trước bằng hình thức trực tuyến. Khi đến địa điểm giao hàng, shipper đã gọi điện liên hệ hai lần nhưng không nhận được phản hồi do khách hàng không chú ý đến điện thoại.

Khoảng 3 phút sau, nữ khách hàng gọi lại cho shipper. Tuy nhiên, phải gần 10 phút tiếp theo người này mới xuống nhận hàng. Khi gặp mặt, giữa hai bên đã xảy ra tranh cãi liên quan đến việc giao nhận đơn hàng.

Theo phản ánh của người đăng tải, nữ shipper được cho là đã có những lời lẽ thiếu chuẩn mực trong quá trình trao đổi với khách hàng. Đáng chú ý, shipper còn bị tố đã xác nhận hoàn tất đơn hàng trên hệ thống nhưng không trực tiếp giao đồ ăn cho khách.

Mâu thuẫn tiếp tục leo thang khi nữ khách hàng thông báo sẽ liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng của ứng dụng để khiếu nại về việc đơn hàng đã được xác nhận giao thành công nhưng người nhận chưa nhận được sản phẩm.

Theo nội dung clip và bài viết lan truyền trên mạng xã hội, nữ shipper sau đó được cho là đã đuổi theo khách hàng, có hành vi kéo tóc và hành hung. Vụ việc khiến nhiều người bức xúc và nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi trên các diễn đàn mạng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh tính chính xác của các thông tin được đăng tải, làm việc với các bên liên quan cũng như thu thập hình ảnh, video và lời khai để xác định bản chất vụ việc.