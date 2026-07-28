Sơn La khởi tố hai đối tượng mua bán tay gấu ngựa
VOV.VN - Ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Vi Văn Nhóa và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lương Thị Huế để điều tra về hành vi mua bán trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm.
Trước đó, hồi 19h30 ngày 20/6/2026, tại tổ dân phố 5, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Sơn La phát hiện Vi Văn Nhóa trú tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, đang vận chuyển 4 tay gấu và 1 mật gấu đi tiêu thụ.
Tại cơ quan Công an, đối tượng Vi Văn Nhóa khai nhận số tang vật trên do Lương Thị Huế ( trú tại xã Chiềng Sơn) cung cấp. Đối tượng Lương Thị Huế khai nhận mua số tay gấu và mật gấu trên từ một người đàn ông tại chợ phiên xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La, với mục đích bán kiếm lời. Số tang vật được xác định có nguồn gốc từ Lào.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.