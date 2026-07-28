English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sơn La khởi tố hai đối tượng mua bán tay gấu ngựa

Thứ Ba, 17:52, 28/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Vi Văn Nhóa và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lương Thị Huế để điều tra về hành vi mua bán trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Trước đó, hồi 19h30 ngày 20/6/2026, tại tổ dân phố 5, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Sơn La phát hiện Vi Văn Nhóa  trú tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, đang vận chuyển 4 tay gấu và 1 mật gấu đi tiêu thụ. 

son la khoi to hai doi tuong mua ban tay gau ngua hinh anh 1
Đối tượng Vi Văn Nhoá, Lương Thị Huế cùng tang vật tại cơ quan công an

Tại cơ quan Công an, đối tượng Vi Văn Nhóa khai nhận số tang vật trên do Lương Thị Huế ( trú tại xã Chiềng Sơn) cung cấp. Đối tượng Lương Thị Huế khai nhận mua số tay gấu và mật gấu trên từ một người đàn ông tại chợ phiên xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La, với mục đích bán kiếm lời. Số tang vật được xác định có nguồn gốc từ Lào.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

CTV Trung Hiếu/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thái Nguyên tăng cường quản lý, bảo vệ động vật hoang dã
Thái Nguyên tăng cường quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

VOV.VN - Với 682 cơ sở gây nuôi động vật rừng, Thái Nguyên đang siết chặt công tác quản lý, bảo đảm hoạt động gây nuôi đúng quy định, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.

Thái Nguyên tăng cường quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

Thái Nguyên tăng cường quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

VOV.VN - Với 682 cơ sở gây nuôi động vật rừng, Thái Nguyên đang siết chặt công tác quản lý, bảo đảm hoạt động gây nuôi đúng quy định, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.

Khởi tố 3 bị can, thu giữ 207 cá thể động vật hoang dã
Khởi tố 3 bị can, thu giữ 207 cá thể động vật hoang dã

VOV.VN - Ngày 2/7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Khởi tố 3 bị can, thu giữ 207 cá thể động vật hoang dã

Khởi tố 3 bị can, thu giữ 207 cá thể động vật hoang dã

VOV.VN - Ngày 2/7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Đường trên cao xuyên rừng Đồng Nai, thiết kế đặc biệt cho voi và động vật hoang dã
Đường trên cao xuyên rừng Đồng Nai, thiết kế đặc biệt cho voi và động vật hoang dã

VOV.VN - Ngày 30/6, UBND TP. Đồng Nai đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng 13 km đường trên cao xuyên Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Đây là dự án hạ tầng giao thông đặc biệt, được thiết kế với các giải pháp công nghệ hiện đại nhằm mục tiêu hài hòa giữa phát triển hạ tầng và bảo tồn hệ sinh thái.

Đường trên cao xuyên rừng Đồng Nai, thiết kế đặc biệt cho voi và động vật hoang dã

Đường trên cao xuyên rừng Đồng Nai, thiết kế đặc biệt cho voi và động vật hoang dã

VOV.VN - Ngày 30/6, UBND TP. Đồng Nai đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng 13 km đường trên cao xuyên Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Đây là dự án hạ tầng giao thông đặc biệt, được thiết kế với các giải pháp công nghệ hiện đại nhằm mục tiêu hài hòa giữa phát triển hạ tầng và bảo tồn hệ sinh thái.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật