Tạm đình chỉ điều tra vụ án liên quan cựu Bí thư Bến Cát ở Bình Dương

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương ra các quyết định tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can là do đã hết thời hạn điều tra mà chưa có kết quả giám định.

Trước đó, ông Nguyễn Hồng Khanh (56 tuổi, cựu Bí thư Thị uỷ Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cũng đã được trả tự do để điều tra bổ sung.

Sau đó, tháng 8/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã trả tự do cho hai cựu cán bộ Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn là Nguyễn Huy Hùng (Giám đốc ngân hàng) và Nguyễn Quang Lộc (Phó Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp) liên quan đến vụ án của ông Nguyễn Hồng Khanh. Cả hai được công an trả tự do vì hết hạn tạm giam.

Ông Nguyễn Hồng Khanh

Theo cáo trạng, vào năm 2005-2008, bà Hồ Thị Hiệp, giám đốc Công ty TNHH Xuất khẩu Thương mại An Tây (đã chết vào năm 2016), vay của Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn 72 tỷ đồng. Tài sản thế chấp khi vay gồm 20 ha đất, nhà xưởng... với giá trị khoảng 80 tỷ đồng.

Đến năm 2008, công ty không có khả năng trả nợ nên phía ngân hàng đưa vào danh mục nợ xấu, sau đó bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Thời điểm này, bị cáo Hùng, Lộc đã giao tài sản thế chấp lại cho bà Hiệp tự bán và người mua là ông Nguyễn Hồng Khanh và thành viên gia đình.

Khi giao tài sản đảm bảo cho bà Hiệp để bán, không có văn bản thỏa thuận; đồng thời, bị cáo Hùng và Lộc thống nhất để bà Hiệp nhận một khoản tiền mặt từ bán tài sản đảm bảo không đưa vào trả nợ cho ngân hàng theo quy định.

Sau nhiều lần Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung thì vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm. Ngày 28/05/2020, vụ án được đưa ra xét xử và Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên ông Nguyễn Hồng Khanh 10 năm tù vì có vai trò "đồng phạm", "giúp sức" cho các cán bộ ngân hàng vi phạm. Các bị cáo Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Quang Lộc bị tuyên án 12 và 11 năm tù.

Trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử án sơ thẩm và phúc thẩm, các bị cáo đều kêu oan và kháng cáo.

Vào tháng 5/2021, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại do vi phạm thủ tục tố tụng nghiêm trọng và nhiều nội dung thiếu căn cứ pháp lý.