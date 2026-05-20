Tạm giam đối tượng giao cấu với người dưới 16 tuổi khiến nạn nhân mang thai

Chiều 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Da Huy (19 tuổi), trú tại xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Trước đó, gia đình cháu N.T.H.N (14 tuổi), trú tại xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ) trình báo cơ quan công an về việc cháu có dấu hiệu bị dụ dỗ bỏ đi khỏi nhà.

Qua xác minh, lực lượng công an đã nhanh chóng tìm được cháu N.T.H.N, đồng thời phát hiện Nguyễn Da Huy có dấu hiệu xâm hại tình dục đối với cháu bé.

Kết quả điều tra xác định, thông qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Da Huy quen biết cháu N.T.H.N, sau đó phát sinh quan hệ tình cảm và nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục khiến nạn nhân mang thai.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Da Huy đã thừa nhận hành vi phạm tội.