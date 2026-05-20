Tạm giam đối tượng giao cấu với người dưới 16 tuổi khiến nạn nhân mang thai

Thứ Tư, 21:58, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thông qua mạng xã hội đối tượng đã quen biết cháu N, sau đó nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục khiến nạn nhân mang thai.

Chiều 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Da Huy (19 tuổi), trú tại xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Trước đó, gia đình cháu N.T.H.N (14 tuổi), trú tại xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ) trình báo cơ quan công an về việc cháu có dấu hiệu bị dụ dỗ bỏ đi khỏi nhà.

tam giam doi tuong giao cau voi nguoi duoi 16 tuoi khien nan nhan mang thai hinh anh 1
Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Da Huy. Ảnh: CALĐ

Qua xác minh, lực lượng công an đã nhanh chóng tìm được cháu N.T.H.N, đồng thời phát hiện Nguyễn Da Huy có dấu hiệu xâm hại tình dục đối với cháu bé.

Kết quả điều tra xác định, thông qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Da Huy quen biết cháu N.T.H.N, sau đó phát sinh quan hệ tình cảm và nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục khiến nạn nhân mang thai.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Da Huy đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tàu cá chở 17 thuyền viên gặp sự cố trên biển cần hỗ trợ

VOV.VN - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng vừa thông tin vụ việc một tàu cá bị sự cố, thả trôi trên biển, gần khu vực Côn Đảo.

Tuyến đường giảm tải cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vướng mặt bằng

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ vướng mắc mặt bằng tại dự án đường Hàm Thuận Bắc đi Quốc lộ 1. Dự án này hiện còn 9 hộ dân chưa bàn giao, phấn đấu giải quyết dứt điểm trong tháng 6/2026 nhằm sớm đưa vào giảm tải cho cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Phát hiện người đàn ông tử vong, trên ngực còn cắm con dao

VOV.VN - Ngày 18/5, Công an phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng (khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ) đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai ban đầu của các nhân chứng về việc người đàn ông tử vong trên vũng máu.

