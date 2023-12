Tạm giữ đối tượng cho vay nặng lãi có tiền án về tội Giết người

Trước đó, Công an quận Hải Châu bắt quả tang Nguyễn La Tứ Thành Đa Đức đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý tại một khách sạn trên đường 3 Tháng 2 (phường Thuận Phước, quận Hải Châu), thu giữ 1 gói ma tuý tổng hợp. Qua thử test, Đức dương tính với ma túy.

Tống đạt các Lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Xác định Nguyễn La Tứ Thành Đa Đức là đối tượng hình sự, có biểu hiện hoạt động phạm tội “tín dụng đen” nên Công an quận Hải Châu tiếp tục đấu tranh, làm rõ các hành vi phạm tội khác.

Tiến hành điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan hoạt động cho vay “tín dụng đen” của Đức cùng một số đối tượng liên quan. Qua đấu tranh, Đức khai nhận hành vi phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” với lãi suất cho vay từ 10% đến 15%/ tháng, bước đầu xác định số tiền thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn La Tứ Thành Đa Đức tại cơ quan Công an

Qua khám xét chỗ ở đối tượng, lực lượng Công an cũng thu giữ một số tài liệu, chứng cứ liên quan hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam bị can đối với Nguyễn La Tứ Thành Đa Đức và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật.