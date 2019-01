Tạm giữ đối tượng dùng dao tấn công 1 học sinh lớp 6 ở Điện Biên

PC_Article_AfterShare_1

Trao đổi với phóng viên, chiều 21/1, đại diện Công an xã Thanh Chăn và chính quyền xã Thanh Chăn cho biết, vào khoảng 7h15 sáng 20/1, Công an xã Thanh Chăn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) nhận được đơn trình báo của gia đình chị Nông Thị Hằng, trú tại Đội 3, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về việc, gia đình chị bị một người đàn ông lạ mặt dùng dao nhọn tấn công trong buổi sáng cùng ngày. Hiện tinh thần của cháu Tuấn đã dần ổn định và đang được các y bác sỹ tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Điện Biên tận tình theo dõi, chăm sóc.

Theo đơn trình báo, khoảng hơn 6h sáng 20/1, con trai chị Nông Thị Hằng là Lương Duy Tuấn, 12 tuổi, sau khi ngủ dậy đã sang nhà ông bà chơi. Không lâu sau đó, khi thấy đàn chó nuôi của gia đình sủa nhiều, cháu Lương Duy Tuấn đã quay trở về nhà để kiểm tra. Lúc cháu Tuấn về đến nhà thì mẹ và em gái của cháu Tuấn đang ngủ. Khi phát hiện có người lạ lẻn vào nhà, cháu Tuấn đã đi đến nơi có công tắc điện để bật đèn điện. Ngay lúc đó, cháu Tuấn đã bị kẻ lạ cầm dao nhọn chém vào vùng đầu, cổ, vai, gáy.

Thấy động, chị Nông Thị Hằng thức giấc, khi thấy con trai bị tấn công, chị đã hốt hoảng chạy ra khỏi nhà tri hô, cầu cứu. Nghe thấy tiếng hô hoán, bố đẻ và em trai của chị Hằng ở nhà cạnh đó đã kịp thời có mặt tước đoạt hung khí, khống chế được đối tượng khi đang định tháo chạy.

Khi chị Hằng quay trở lại nhà thì thấy cháu Tuấn đang trong tình trạng hoảng loạn, ngồi dưới đất, trên cơ thể dính nhiều máu; ngay sau đó Tuấn đã được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đối tượng gây án được xác định là Vì Văn Chỉnh, sinh năm 1975, quê quán tại đội 18A, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Đại diện công an xã Thanh Chăn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cung cấp thêm, trước khi xảy ra sự việc chém người tại nhà chị Nông Thị Hằng, đối tượng Vì Văn Chỉnh không có tiền án, tiền sự, không mắc các bệnh về thần kinh. Tuy nhiên, trong cuộc sống thường ngày, đối tượng Vì Văn Chỉnh thường xuyên say rượu. Hiện tại, Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đang tạm giữ đối tượng Vì Văn Chỉnh để phục vụ công tác điều tra, tìm nguyên nhân, động cơ gây án.

Chiều cùng ngày, cô giáo Phạm Nguyệt Nga, Giáo viên Chủ nhiệm lớp 6A1, trường THCS Thanh Chăn, ngôi trường nơi cháu Tuấn đang theo học cho biết, hiện tinh thần của cháu Tuấn đã dần ổn định và đang được các y bác sỹ tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Điện Biên tận tình theo dõi, chăm sóc./.

