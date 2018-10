Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ điện giật 6 học sinh thương vong

Liên quan đến vụ đường điện trung thế bị đứt rơi xuống đất khiến 2 học sinh tử vong tại chỗ và 4 học sinh khác bị thương xảy ra tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An, chiều 18/10, Bộ Công an chỉ đạo Viện khoa học hình sự về địa phương tiến hành giám định, xác định nguyên nhân vụ tai nạn này.

Hiện trường vụ việc

Theo ông Nguyễn Văn Thình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Long An, vụ tai nạn do điện giật vừa qua đang được cơ quan chức năng của tỉnh và Trung ương khẩn trương điều tra làm rõ để nhanh chóng tìm ra nguyên nhân.

Như VOV đã đưa tin, khoảng 15h chiều ngày 13/10, trên địa bàn xã An Lục Long, huyện Châu Thành xảy ra mưa giông kèm theo nhiều sấm sét. Sau 45 phút thì xảy ra sự cố mất điện toàn bộ khu vực huyện Châu Thành, tỉnh Long An kéo dài gần 1 giờ . Thời điểm này, các học sinh Trường Trung học cơ sở An Lục Long tan trường, bất ngờ đường dây điện bị đứt rơi xuống đất ngay trước cổng trường, trúng vào người 6 học sinh, khiến 2 em bị điện giật chết tại chỗ, 4 em bị thương được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Long An để cấp cứu.

Thông tin với báo chí, Điện lực Châu Thành, tỉnh Long An cho biết, nguyên nhân ban đầu do sét đánh trúng đường dây điện 22kV tại trụ 177A - 178 thuộc tuyến 474 và 476 Tầm Vu ngay trước trường Trung học cơ sở An Lục Long, làm dây điện bị đứt rơi xuống đường, gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Hiện nay, 4 học sinh bị thương sức khỏe đã hồi phục, nhưng sự cố khiến tinh thần các em chưa ổn định. Các cháu chưa thể đi học trở lại, đang được gia đình và bác sỹ tiếp tục chăm sóc, theo dõi diễn biến sức khỏe./.

