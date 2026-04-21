Tạm giữ hình sự 2 đối tượng chém người trọng thương ở Hà Nội

Trước đó, đơn vị tiếp nhận tin báo từ Tổng đài 113 về việc một nam thanh niên bị chém gây thương tích tại tuyến tỉnh lộ 429, đoạn qua thôn Tân Độ, Phượng Dực.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức sơ cứu nạn nhân, đồng thời triển khai các biện pháp điều tra, truy xét đối tượng liên quan.

2 đối tượng bị tạm giữ hình sự

Qua xác minh, cơ quan chức năng làm rõ nhóm đối tượng liên quan gồm Đào Văn Triệu (SN 1995, trú xã Phượng Dực), Nguyễn Hà Huy (SN 1992) và Nguyễn Khắc Thắng (SN 1990, cùng trú xã Hòa Xá).

Căn cứ tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đào Văn Triệu và Nguyễn Hà Huy về hành vi gây rối trật tự công cộng. Riêng Nguyễn Khắc Thắng đang được tiếp tục triệu tập để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.