Tạm giữ hình sự 2 đối tượng chém người trọng thương ở Hà Nội

Thứ Ba, 14:16, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 21/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Phượng Dực đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, đơn vị tiếp nhận tin báo từ Tổng đài 113 về việc một nam thanh niên bị chém gây thương tích tại tuyến tỉnh lộ 429, đoạn qua thôn Tân Độ, Phượng Dực.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức sơ cứu nạn nhân, đồng thời triển khai các biện pháp điều tra, truy xét đối tượng liên quan.

tam giu hinh su 2 doi tuong chem nguoi trong thuong o ha noi hinh anh 1
2 đối tượng bị tạm giữ hình sự

Qua xác minh, cơ quan chức năng làm rõ nhóm đối tượng liên quan gồm Đào Văn Triệu (SN 1995, trú xã Phượng Dực), Nguyễn Hà Huy (SN 1992) và Nguyễn Khắc Thắng (SN 1990, cùng trú xã Hòa Xá).

Căn cứ tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đào Văn Triệu và Nguyễn Hà Huy về hành vi gây rối trật tự công cộng. Riêng Nguyễn Khắc Thắng đang được tiếp tục triệu tập để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: gây rối trật tự công cộng xã Phượng Dực tạm giữ hình sự Đào Văn Triệu Nguyễn Khắc Thắng
Tin liên quan

Khởi tố 2 đối tượng đốt pháo nổ trái phép, gây rối trật tự công cộng tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 15/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Minh (SN 2001) và Hoàng Văn Huy (SN 2007; cùng trú tại thôn Đại Từ, xã Quảng Bị, TP Hà Nội) về hành vi gây rối trật tự công cộng do đốt pháo nổ trái phép.

VOV.VN - Ngày 15/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Minh (SN 2001) và Hoàng Văn Huy (SN 2007; cùng trú tại thôn Đại Từ, xã Quảng Bị, TP Hà Nội) về hành vi gây rối trật tự công cộng do đốt pháo nổ trái phép.

Công an Hà Nội truy nã đối tượng gây rối trật tự công cộng tại hồ Văn Quán

VOV.VN - Ngày 9/12, Công an TP Hà Nội phát thông báo truy nã đối tượng Nguyễn Tùng Dương (sinh năm 2009, thường trú tại xã Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

VOV.VN - Ngày 9/12, Công an TP Hà Nội phát thông báo truy nã đối tượng Nguyễn Tùng Dương (sinh năm 2009, thường trú tại xã Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

