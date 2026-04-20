Tạm giữ hình sự đối tượng ngủ nhờ rồi trộm xe máy ở Hà Nội

Trước đó, đơn vị tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.L (SN 1998, trú xã Đa Phúc) về việc bị mất trộm xe máy tại nhà riêng ở thôn Ngọc Hà. Theo trình báo, Nguyễn Văn Khánh (SN 2003, trú cùng thôn) đến xin ngủ nhờ tại nhà chị L.

Sáng hôm sau khi chị L. đưa con đi học về và dựng chiếc xe máy Honda Vision BKS 29S6-426.xx trước cửa, Khánh đã lợi dụng sơ hở, lén lút trộm xe rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Đối tượng Nguyễn Văn Khánh và tang vật

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đa Phúc đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, truy tìm đối tượng. Quá trình điều tra xác định, sau khi trộm được xe, Khánh tìm cách liên hệ một người tên H. để cầm cố lấy tiền nhưng không thành.

Cùng ngày, đối tượng điều khiển chiếc xe trộm cắp đến quán internet AX Club tại thôn Đức Hậu thì bị lực lượng chức năng phát hiện, làm rõ hành vi phạm tội.

Hiện Công an xã Đa Phúc đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Khánh để phục vụ điều tra, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.