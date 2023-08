Tạm giữ hình sự đối tượng vứt bỏ con mới đẻ tại Đồng Nai

Trước đó, khoảng 7h ngày 28/08, nhân viên thu gom rác của Công ty HTX Hồng Hà đang trong quá trình thu gom rác trên trục đường Hùng Vương thuộc ấp Vũng Gấm, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai thì phát hiện 1 xác trẻ em sơ sinh nam được quấn trong áo vải, bỏ trong thùng rác màu xanh bên lề đường. Sau khi phát hiện, nhân viên thu gom rác đã trình báo cho Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai về sự việc nêu trên.

Đối tượng P.T.M tại cơ quan công an. (Ảnh: Hồng Phúc)

Ngay lập tức, Công an huyện Nhơn Trạch tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy tìm đối tượng liên quan. Đến khoảng 13h 30 ngày 29/8, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Nhơn Trạch đã bắt giữ được đối tượng P.T.M (SN 1985, thường trú ấp Vũng Gấm, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) là người mẹ có hành vi vứt bỏ con mới đẻ để xử lý theo quy định.