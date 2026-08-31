Tạm giữ hình sự tài xế vụ lật xe khách làm 4 người tử vong ở Gia Lai

Ngay sau vụ tai nạn, Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 - Gia Lai và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, phương tiện, thu thập tài liệu để điều tra nguyên nhân.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long, sinh năm 1993, trú tại phường An Khê, có giấy phép lái xe hạng D; kiểm tra không phát hiện nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Bước đầu xác định tài xế Long có dấu hiệu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, điều khiển xe không làm chủ tốc độ khi đi vào đoạn đường cong, trơn trượt, dẫn đến tai nạn. Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự tài xế để tiếp tục điều tra.

Tài xế không làm chủ tốc độ trên đoạn đường trơn trượt là nguyên nhân chính dẫn tới vụ tai nạn.

Liên quan đến điều kiện của tuyến đường xảy ra tai nạn, Công an tỉnh Gia Lai xác định đoạn tuyến này chưa được bàn giao và chưa đưa vào khai thác, sử dụng; một số hạng mục vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện để bảo đảm các điều kiện quy định.

Tuyến đường thuộc Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư.

Bộ Xây dựng từng yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 thực hiện trách nhiệm quản lý, bảo trì tạm thời đối với các gói thầu chưa bàn giao và đẩy nhanh việc bàn giao cho địa phương quản lý.

Trưa 31/8, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai huy động phương tiện, nhân lực khơi thông cống rãnh, sử dụng máy bơm cao áp xịt rửa lớp bùn đất trôi ra mặt đường tại khu vực này.

Thời điểm xảy ra tai nạn rất trơn, nhiều đất đỏ bị tràn từ taluy ra mặt đường.

Bộ Xây dựng từng yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 thực hiện trách nhiệm quản lý, bảo trì tạm thời đối với các gói thầu chưa bàn giao và đẩy nhanh việc bàn giao cho địa phương quản lý.

Trưa 31/8, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai huy động phương tiện, nhân lực khơi thông cống rãnh, sử dụng máy bơm cao áp xịt rửa lớp bùn đất trôi ra mặt đường tại khu vực này.

Như VOV đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra khoảng 3h10 ngày 31/8, tại Km10+600 đường tránh Quốc lộ 19, đoạn qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Xe khách giường nằm biển kiểm soát 50E-449.17, chở 33 người, do Nguyễn Cảnh Hạ Long điều khiển, đang lưu thông hướng Hàm Rồng - Đak Đoa thì lật xuống lề đường.

Chiếc xe giường nằm trong vụ tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, trong đó 1 người tử vong tại hiện trường, 3 người tử vong trên đường đến bệnh viện; nhiều hành khách khác bị thương.

Trước đó, tuyến đường thuộc Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Thế giới, do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư.