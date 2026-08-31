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Vụ lật xe khách ở Gia Lai: 4 người tử vong, tuyến đường chưa được bàn giao

Thứ Hai, 14:07, 31/08/2026
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VOV.VN - Liên quan tới vụ lật xe khách giường nằm trên đường tránh Quốc lộ 19, đoạn qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai rạng sáng 31/8, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai xác nhận, 4 nạn nhân đã tử vong.

Cụ thể, trong 4 nạn nhân tử vong, có 1 người tử vong tại hiện trường, 3 người tử vong trên đường được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trong 20 nạn nhân được cấp cứu và chăm sóc sức khoẻ, tới nay đã có 16 người được ra viện, 4 người khác được chăm sóc, điều trị.

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Một nạn nhân đang được chăm sóc, theo dõi tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Đáng chú ý, đoạn đường xảy ra tai nạn thuộc Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, do Ban Quản lý dự án 2, Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư, hoàn thành đầu năm 2025, đã được nghiệm thu nhưng chưa được bàn giao cho địa phương quản lý.

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, hai đầu tuyến không được ngăn chặn, không có cảnh báo hạn chế phương tiện đi vào và các phương tiện vẫn lưu thông trên tuyến.

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Chiếc xe khách bị lật đã hư hỏng nhiều phần.

Trước đó, như VOV đã đưa tin, khoảng 3h10 ngày 31/8, xe khách giường nằm biển kiểm soát 50E-449.17 chở 33 người, lưu thông trên đường tránh Quốc lộ 19, hướng Hàm Rồng đi Đak Đoa. Khi đến Km10+800, đoạn qua phường Hội Phú, xe lật nghiêng xuống lề đường bên phải.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này có mưa, sương mù, mặt đường ướt, có hiện tượng taluy sạt đất xuống lòng đương. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tổ chức cứu hộ, đưa những người mắc kẹt ra khỏi xe và chuyển các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

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Hiện trường còn lại sau vụ tai nạn.

Kết quả kiểm tra ban đầu xác định người điều khiển phương tiện không có nồng độ cồn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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