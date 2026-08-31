Vụ lật xe khách ở Gia Lai, 4 người tử vong: Lời kể của nạn nhân trên xe

Từ giường bệnh, những hành khách may mắn thoát nạn vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc chiếc xe chao đảo rồi lật nghiêng giữa trời mưa.

Nằm tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai điều trị vết thương vùng đầu, anh Phan Ngọc Quốc Lên, 26 tuổi, ở phường An Khê, tỉnh Gia Lai vẫn chưa hết bàng hoàng. Thời điểm xảy ra tai nạn, khoảng 3 giờ sáng, anh Lên còn thức. Lúc này có mưa rất lớn, đường trơn. Anh Lên cảm nhận chiếc xe chạy khá nhanh, sợ hãi, anh bám 2 cánh tay vào thành giường.

Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Chỉ vài giây sau, xe chao đảo rồi lật nghiêng, hất anh từ giường tầng trên xuống phía dưới, đầu va mạnh vào thành xe. Trong bóng tối, tiếng la hét, kêu cứu vang lên, mọi người tìm cách thoát khỏi chiếc xe nằm nghiêng.

“Lúc thấy xe chạy nhanh, trơn trơn là em lo lắng rồi. Ai dè, xe lật thật. Tay em bám vào thành giường thì va chạm đỡ hơn, nhưng bị đạp phần đầu, em bị choáng. Ai cũng hoảng loạn, tìm đường thoát ra. Em thấy có vài người bị đè dưới xe", anh Lên kể.

Ngay sau khi nhận thông tin lúc khoảng 3h40, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai huy động nhiều xe cấp cứu cùng các ê-kíp đến hiện trường để cứu chữa cho các nạn nhân. Các trường hợp được phân loại, hồi sức, chụp X-quang, CT để xác định mức độ tổn thương.

Chiếc xe khách vọt qua lề đường, trước khi lật ngang.

Bác sĩ CKII Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc Thường trực Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết, bệnh viện tiếp nhận 20 bệnh nhân trong vụ tai nạn.

Phần lớn bệnh nhân bị xây xát, chấn thương phần mềm vùng đầu, mặt, tay, chân và vùng ngực; một số trường hợp bị gãy xương, chấn thương cột sống và tổn thương tủy.

Hiện trường ngổn ngang vật dụng còn sót lại của hành khách và chiếc xe hư hỏng.

Hai bệnh nhân nặng được sơ cứu, chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều trị. Đến 7h sáng 31/8, 14 bệnh nhân bị thương nhẹ, sức khỏe ổn định đã được ra viện.

“Một bạn sinh viên đại học bị chấn thương vùng đầu, tri giác và chấn thương sọ não thì mình theo dõi thêm bằng lâm sàng, nội viện 48 giờ. Còn phần bị thương ở chân thì đang được khâu cầm máu, chăm sóc vết thương. Khả năng 3 đến 5 ngày thì sẽ được ra viện. Một ca bệnh nhân nữ trung niên khác cũng bị thương ở chân, cũng đã được khâu cầm máu, chăm sóc vết thương, bị nứt xương vùng chậu, khả năng phải điều trị bảo tồn. Nếu mất máu ở vùng chậu không đỡ, có thể phải phẫu thuật vùng chậu", BSCKII Bùi Trường Giang cho biết.

Ngay rạng sáng, biết thông tin vụ tai nạn, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (áo đỏ) đã tới hiện trường kiểm tra và chỉ đạo công tác cứu hộ.

Trao đổi với phóng viên Đài TNVN, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai xác nhận, 4 nạn nhân đã tử vong. Cụ thể, trong 4 nạn nhân tử vong, có 1 người tử vong tại hiện trường, 3 người tử vong trên đường được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Như đã đưa tin, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khoảng 3h10 ngày 31/8, tại Km10+800 tuyến đường tránh phía Đông Quốc lộ 19, đoạn qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Chiếc xe khách đã hư hỏng nặng.

Xe khách giường nằm biển kiểm soát 50E-449.17 của nhà xe Việt Tân Phát, chở 33 người, đang lưu thông hướng Hàm Rồng (phường Chi Lăng) đi xã Đak Đoa thì lật xuống lề đường bên phải.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực có mưa, sương mù, mặt đường ướt. Đáng chú ý, đoạn đường xảy ra tai nạn thuộc Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, hoàn thành đầu năm 2025, đã được nghiệm thu nhưng chưa được bàn giao cho địa phương quản lý.

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, hai đầu tuyến không được ngăn chặn, không có cảnh báo hạn chế phương tiện đi vào và các phương tiện vẫn lưu thông trên tuyến. Ngay sau tai nạn, lực lượng chức năng đã tổ chức cứu hộ, đưa người bị nạn ra khỏi xe và chuyển đến các cơ sở y tế cấp cứu.

Kết quả kiểm tra ban đầu xác định người điều khiển phương tiện không có nồng độ cồn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xe khách đã lưu thông đoạn đường chưa được bàn giao, không có biển báo.

Lật xe khách ở Gia Lai khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương VOV.VN - Rạng sáng 31/8, một xe khách giường nằm chở 33 người bị lật trên tuyến đường tránh phía Đông, đoạn qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai khiến 1 người tử vong, khoảng 20 người được đưa đến bệnh viện để cấp cứu và kiểm tra sức khoẻ.