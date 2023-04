Tạm giữ kẻ chuyên lừa bán người dưới 16 tuổi ra nước ngoài

Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Lê Bảo Tín (29 tuổi, trú thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Lê Bảo Tín tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, tháng 7/2022, Tín ra nước ngoài tìm việc làm thì được một người ngoại quốc (Tín gọi người này là “ông chủ”) thuê và trả lương 17 triệu đồng/tháng với điều kiện phải lập nhóm đa cấp lừa người Việt Nam mở tài khoản đầu tư tiền điện tử rồi chiếm đoạt.

Biết rõ hoạt động của nhóm mà mình đang làm là lừa đảo nhưng với khoản tiền được hứa trả 35 triệu đồng/trường hợp tham gia (ngoài lương 17 triệu đồng), Tín liên lạc về quê dụ dỗ, lừa đưa đi nước ngoài “làm việc nhẹ lương cao”.

Tín khai nhận, từ tháng 8/2022 đến đầu tháng 10/2022 đã 3 lần lừa đưa 11 người ra nước ngoài.

Các nạn nhân bị Tín lừa bán cho “ông chủ” bị ép ký các hợp đồng để thực hiện hành vi lừa đảo, dụ dỗ các nạn nhân khác đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo... trên không gian mạng.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với cơ quan chức năng giải cứu các nạn nhân, đưa về về với gia đình./.