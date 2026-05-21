Tạm giữ nhóm cầm dao gây náo loạn quán bia ở Hà Nội

Thứ Năm, 17:38, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 21/5, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra tại một quán bia trên địa bàn phường Giảng Võ.

Theo cơ quan công an, trước đó tại một quán bia trên phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, đối tượng Trần Quốc Dũng (SN 1980, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) đến uống bia thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm nhân viên quán gồm Nguyễn Hữu Đồng (SN 1996, trú tại Thanh Hóa), Đỗ Văn Luật (SN 1980, trú tại Ninh Bình) và Đặng Văn Bình (SN 2000, trú tại Lào Cai).

Đối tượng Trần Quốc Dũng và Đào Thanh Hương

Trong lúc lời qua tiếng lại, Dũng đã tát vào mặt Đồng, dẫn đến hai bên lao vào xô xát. Sau đó, Dũng gọi điện cho Đào Thanh Hương (SN 1980, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) đến hỗ trợ.

Khi có mặt tại quán, Hương liên tục hò hét, chửi bới nhân viên quán rồi cùng Dũng cầm dao bầu đuổi theo anh Đỗ Văn Luật khiến người này bỏ chạy và bị ngã.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Giảng Võ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế và bắt giữ các đối tượng liên quan.

Các đối tượng Đỗ Văn Luật, Đặng Văn Bình, Nguyễn Hữu Đồng

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện Công an phường Giảng Võ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
