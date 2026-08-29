Tây Ninh ngăn chặn một đối tượng truy nã đang trốn sang Campuchia

Ngày 29/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một công dân Trung Quốc là đối tượng đang bị cơ quan chức năng Trung Quốc truy nã.

Trước đó, ngày 28/8/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tổ công tác Trạm Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện hành khách QIN NIANWEN, sinh ngày 23/7/1989, sử dụng hộ chiếu số EH1031839, làm thủ tục xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh ngăn chặn thủ tục xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia của đối tượng QIN NIANWEN. Ảnh: T.B

Qua kiểm tra, đối chiếu thông tin trên hệ thống nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ xác định QIN NIANWEN là đối tượng truy nã của Trung Quốc.

Theo thông tin xác minh, QIN NIANWEN bị Công an huyện Cao Đường, thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ra lệnh tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Kinh doanh trái phép”.

Ngay sau khi phát hiện, Trạm Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tại tỉnh Tây Ninh đã tạm dừng thủ tục xuất cảnh, thông báo cho cơ quan đăng ký dữ liệu trên hệ thống xuất nhập cảnh, đồng thời tổ chức quản lý, canh gác chặt chẽ đối tượng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh sau đó đã bàn giao đối tượng cùng tang vật liên quan cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.