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Đưa người vượt biên qua khu vực Tây Ninh bị bắt quả tang

Thứ Ba, 19:34, 30/06/2026
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VOV.VN - Lực lượng Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài vừa phát hiện, ngăn chặn một vụ đưa người xuất nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua khu vực biên giới Tây Ninh. Bước đầu, cơ quan chức năng đã bắt quả tang 1 đối tượng, giữ khẩn cấp thêm 1 người liên quan để điều tra.

Ngày 30/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đang phối hợp các lực lượng chức năng điều tra, xử lý vụ việc có dấu hiệu tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Trước đó, lúc 13h30 ngày 24/6, tại khu vực mốc 169/3, ấp Rừng Dầu, xã Bến Cầu (trước thuộc huyện Bến Cầu), chốt Cảnh giới Cầu Trắng thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện 2 người đàn ông điều khiển xe máy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe là Trần Văn Leo, SN 1996, ngụ xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh (trước thuộc huyện Bến Cầu), sử dụng xe máy biển số 70H1-4707; người ngồi sau là Vy Văn Tình (SN 1998, ngụ tỉnh Lạng Sơn).

Dua nguoi vuot bien qua khu vuc tay ninh bi bat qua tang hinh anh 1
Đối tượng dùng xe máy chở người vượt biên (Ảnh: Minh Phú)

Làm việc ban đầu, Vy Văn Tình khai do hộ chiếu đã quá hạn nên không thể làm thủ tục nhập cảnh hợp pháp về Việt Nam. Tình đã liên hệ qua ứng dụng Telegram với một người quen có biệt danh “Eva” để tìm đường về nước. Sau đó, Tình được kết nối với tài khoản mang tên “Tiger” và thống nhất chi phí 5 triệu đồng để được đưa về Việt Nam.

Khoảng 13h08 ngày 24/6, sau khi gửi ảnh nhận diện cho “Tiger” tại khu vực chợ đêm Bavet (Campuchia), một nam thanh niên đi xe máy đến đón Tình và chở theo đường mòn qua khu vực biên giới. Khi đến mốc 169/3 thì bị lực lượng chức năng phát hiện, mời làm việc.

Trong khi đó, Trần Văn Leo khai nhận khoảng 13h cùng ngày nhận cuộc gọi từ tài khoản Zalo lưu tên “Payeu”, được yêu cầu vào khu vực chợ đêm đón một người khách đưa về Việt Nam đến quán cà phê tại xã Bến Cầu và sẽ được trả công 500.000 đồng. Sau khi nhận hình ảnh nhận diện, Leo điều khiển xe máy đến đón khách và bị phát hiện trên đường quay về.

Đến khoảng 18h15 cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tiếp tục mời làm việc ông Phạm Văn Vẹn để phục vụ điều tra.

Hiện đơn vị đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trần Văn Leo, đồng thời giữ khẩn cấp ông Phạm Văn Vẹn và phối hợp Viện KSND khu vực 12 cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

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Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
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