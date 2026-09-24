Thạch Chanh Tra lĩnh án 3 năm 6 tháng tù vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Ngày 24/9, Tòa án nhân dân khu vực 13, tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Thạch Chanh Tra, sinh năm 1972, cư trú ấp Chông Bát, nay là ấp Nô Men, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long.

Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến khi bị bắt vào tháng 4/2026, Thạch Chanh Tra sử dụng tài khoản facebook đăng, phát trực tiếp công khai nhiều bài viết, video clip; tham gia hội luận trực tuyến có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống các cơ quan Nhà nước và chính quyền địa phương. Kết luận giám định xác định các nội dung này xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Các bài đăng thu hút nhiều lượt xem, thích, chia sẻ, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo.

Phiên tòa xét xử Thạch Chanh Tra.

Ngày 28/4/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Thạch Chanh Tra theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự. Ngày 29/4, cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt, khám xét chỗ ở và thu giữ nhiều vật chứng, tài liệu liên quan.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn, hối cải và thành khẩn khai báo. Căn cứ tính chất, mức độ hành vi, Hội đồng xét xử tuyên phạt Thạch Chanh Tra 3 năm 6 tháng tù.

Thạch Chanh Tra bị tòa tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù vì "Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bản án đã tạo sự đồng thuận từ các tầng lớp nhân dân ở địa phương. Ông Thạch Văn Trung, Bí thư Chi bộ ấp Nô Men, xã Long Hiệp, cho biết: “Vụ việc của Thạch Chanh Tra được đưa ra xét xử địa phương rất đồng tình. Ông này đã có những hành vi vi phạm pháp luật của Nhà nước. Mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật, nhưng việc ông Chanh Tra đã vi phạm như thế thì đưa ra xét xử rất là đúng. Mong bà con ở địa phương thấy đó mà tránh, không chia sẻ những thông tin xấu độc, thông tin chưa được kiểm chứng, có thể ảnh hưởng đến bản thân và gia đình".