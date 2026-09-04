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Ấn định ngày xét xử tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong

Thứ Sáu, 10:42, 04/09/2026
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TAND khu vực 4 - Vĩnh Long vừa quyết định tái mở phiên xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung trong vụ tai nạn giao thông xảy ra năm 2024, tại huyện Trà Ôn cũ, làm nữ sinh 14 tuổi tử vong.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung là tài xế xe tải trong vụ tai nạn ngày 4/9/2024, làm nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong. Trung bị Viện KSND khu vực 4 - Vĩnh Long truy tố về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo quyết định, phiên tòa được xét xử công khai lúc 7h30 ngày 17/9, tại trụ sở TAND khu vực 4 - Vĩnh Long.

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Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại phiên tòa hôm 28/8.

Phiên toà lần này bị cáo Trung tiếp tục có 1 luật sư bào chữa.

Trong khi đó, phía gia đình bị hại đại diện là bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1981) - mẹ của Nguyễn Ngọc Bảo Trân, giảm số luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp từ 12 luật sư xuống còn 8 luật sư.

Trước đó, ngày 28/8, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long đã đưa vụ án ra xét xử lần đầu. Tuy nhiên, phía gia đình bị hại và luật sư bảo vệ đều vắng mặt. Do đó, đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phía bị hại. Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn xét xử.

Tại phiên toà lần 1, bị cáo Trung xuất hiện với dáng đi tập tễnh, phải có người hỗ trợ đỡ tay. Đáng chú ý, khi chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Trung về tên tuổi, địa chỉ ở đâu thì bị cáo đều lắc đầu nói không biết.

Theo cáo trạng, vào khoảng 9h45 ngày 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe ôtô tải biển số 84C-102.77 đi trên Tỉnh lộ 901 theo hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân.

Khi đến đoạn Km08, thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ (nay là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long) thì Trung điều khiển xe lấn sang lề trái theo hướng đi để vượt qua xe ô tô bán tải biển số 61C-567.14 đang dừng ở lề phải.

Vừa lúc này, ở phần đường của chiều đi ngược lại có xe đạp điện do em T.N.X.N điều khiển đi một mình, phía sau xe của N là xe đạp điện do em Nguyễn Ngọc Bảo Trân điều khiển chở em L.M.N.

 

Do thấy xe ô tô tải biển số 84C-102.77 do bị can Trung điều khiển chạy lấn sang phần đường bên hướng đi của mình nên X.N thắng và dừng xe lại. Lúc này xe của Trân điều khiển chạy tới và va chạm vào phía sau xe đạp điện của N, làm Trân và xe đạp điện ngã ra bên trái đường theo hướng đi (vẫn còn nằm trên phần đường theo hướng đi của Trân).

Trân bị bánh xe trước bên trái của xe tải do Trung điều khiển chèn lên người bị thương tích nặng, được đưa đi cấp cứu và tử vong cùng ngày. Sau vụ tai nạn, tài xế Bảo Trung không bị xử lý, gia đình bị hại khiếu nại nhưng đều bị bác.

Đến ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha của Trân) dùng súng bắn vào đầu Nguyễn Văn Bảo Trung, sau đó ông Phúc dùng súng tự bắn vào đầu tự sát và đã tử vong.

Ngày 7/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; ngày 26/6/2025, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung.

Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long, Trung bị tổn thương cơ thể 90% từ vết thương do súng gây ra.

Kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 16/9/2025 xác định, trước, trong và sau khi gây tai nạn cho đến thời điểm bị bắn, Trung không mắc bệnh tâm thần. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố một số cá nhân trong xử lý vụ tai nạn trên, gồm: Nguyễn Hoàng Văn - cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Lê Quốc Việt - nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Nguyễn Quốc Khanh - nguyên Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn;

Huỳnh Minh Trung - cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn; Phan Thị Trúc Ly - nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn; Lê Phong Cảnh - nguyên kiểm sát viên Viện KSND huyện Trà Ôn.

 

Theo Cảnh Kỳ/Tiền Phong
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