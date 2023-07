Thái Nguyên: 10 phiên tòa và bản án sơ thẩm còn nhiều sai sót tố tụng?

Buổi chiều oan nghiệt với người mẹ trẻ

Cáo trạng số 91/CT-VKS ngày 30/11/2022 của Viện KSND TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên thể hiện:

Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 14/9/2021, Nguyễn Tiến Hải (sinh năm 1979, thường trú tại Tổ dân phố Đồi, phường Bách Quang, TP. Sông Công) điều khiển xe ô tô tải trộn bê tông BKS 20C-172.46 đi trên đường quốc lộ 3 hướng Hà Nội đi Thái Nguyên. Khi đến KM 46+700 (khu vực đèn báo giao thông ngã ba Phố Cò) thuộc Tổ dân phố 2B phường Phố Cò, TP. Sông Công, do không chú ý qua sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước cùng chiều dẫn đến đầu bên phải xe ô tô do Hải điều khiển đã đâm va vào phía sau xe mô tô nhãn hiệu SH 150 do chị Đỗ Thị Thu Hằng (sinh năm 1990, thường trú tại Tổ 4, phường Cam Gá, TP. Thái Nguyên) điều khiển.

Xe ô tô tải trộn bê tông BKS 20C-172.46 do tài xế Nguyễn Tiến Hải điều khiển gây tai nạn cho chị Đỗ Thị Thu Hằng, chiều ngày 14/9/2021

Hậu quả, chị Hằng bị đa chấn thương nặng, dập nát chân phải, tay phải; trải qua 9 lần phẫu thuật, phải điều trị dài ngày ở tuyến y tế tỉnh và trung ương; xe mô tô SH hư hỏng nặng.

Nguyễn Tiến Hải là lái xe có ký HĐLĐ với C.ty Tuổi trẻ (địa chỉ tại Tổ dân phố Khuynh Thạch, phường Cải Đan, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên), và xe ô tô tải trộn bê tông BKS 20C-172.46 là tài sản của công ty này.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Sông Công đã trưng cầu kết luận giám định thương tích của chị Hằng, và tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 650/TgT ngày 12/9/2022 của Trung tâm Pháp y Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên kết luận, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích vụ tai nạn gây ra đối với chị Hằng là 87%.

Với những tổn thương phải gánh chịu, chị Hằng yêu cầu bị can Hải phải bồi thường số tiền là hơn 1,9 tỷ đồng.

Chị Hằng là mẹ đơn thân, đang trực tiếp nuôi 3 con nhỏ.

Viện KSND TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên truy tố bị can Nguyễn Tiến Hải về tội “Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật hình sự.

9 phiên tòa sơ thẩm và tình tiết “quay xe” thoái thác trách nhiệm của bên liên đới

Từ ngày 12/01/2023 đến ngày 29/6/2023, TAND TP. Sông Công đã 9 lần mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Hải về tội “Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo truy tố của Viện KSND TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, trong đó có 1 số phiên bị hoãn vì nhiều lý do.

Giữ quyền công tố tại tòa, đại diện Viện KSND TP. Sông Công nêu các căn cứ pháp luật, đánh giá mức độ vi phạm của bị cáo Hải và đề nghị TAND TP. Sông Công tuyên phạt bị cáo Hải từ 15 đến 18 tháng tù giam; bồi thường thiệt hại cho bị hại Đỗ Thị Thu Hằng số tiền 409 triệu đồng; không truy cứu trách nhiệm liên đới đối với chủ phương tiện (xe ô tô tải trộn bê tông BKS 20C-172) là C.ty Tuổi trẻ và việc xử lý vật chứng của Cơ quan CSĐT Công an TP. Sông Công trả lại chiếc xe gây tai nạn cho chủ sở hữu (C.ty Tuổi trẻ) là đúng quy định của pháp luật.

Không đồng tình với cáo buộc của đại diện Viện KSND TP. Sông Công, đối đáp tại tòa, các luật sư tham gia (miễn phí) bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại Hằng đã viện dẫn các quy định của pháp luật buộc C.ty Tuổi trẻ phải có trách nhiệm chính trong việc bồi thường thiệt hại cho chị Đỗ Thị Thu Hằng về hành vi vi phạm pháp luật do người của công ty này gây ra.

Cụ thể, theo Hợp đồng lao động số 08/HĐLĐ/2021 ngày 10/08/2021 giữa C.ty Tuổi trẻ và bị cáo Hải, tại Điều 1, ông Hải đảm nhiệm chức vụ lái xe, thực hiện công việc theo yêu cầu của Công ty. Và căn cứ Điều 597 BLDS 2015 quy định về việc bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra thì “Pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao”.

Áp dụng theo quy định nêu trên, bị cáo Hải gây thiệt hại trong khi thực hiện nhiệm vụ được C.ty Tuổi trẻ giao thì dù ông Hải có lỗi hay không có lỗi, C.ty Tuổi trẻ vẫn phải bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại để đảm bảo nguyên tắc bồi thường kịp thời theo BLDS 2015.

Hậu quả vụ tai nạn đã khiến chị Đỗ Thị Thu Hằng phải 9 lần phẫu thuật, tay phải và chân phải đã mất khớp, dập xương, không thể co duỗi cùng nhiều thương tích trên cơ thể.

Các luật sư đã thay đổi số tiền yêu cầu C.ty Tuổi trẻ phải bồi thường cho bị hại Hằng từ hơn 1,9 tỷ lên hơn 2,4 tỷ đồng.

Tại phiên tòa thứ 8, sau khi viện dẫn các điều luật bảo vệ cho thân chủ, các luật sư phía C.ty Tuổi trẻ chỉ đồng ý bồi thường mức hơn 330 triệu đồng. Sau khi phía bị hại đưa ra mức bồi thường một lần bằng tiền mặt, số tiền 700 triệu đồng để sớm kết thúc vụ án vì quá mệt mỏi, thì các luật sư cả hai phía đã đề nghị tạm hoãn phiên tòa để hai bên thỏa thuận.

Tuy nhiên, tại phiên tòa thứ 9, một diễn biến bất ngờ từ phía luật sư ủy quyền bảo vệ cho C.ty Tuổi trẻ đã đưa ra bản Phụ lục HĐLĐ của bị cáo Hải với C.ty Tuổi trẻ, ký ngày 25/8/2021, theo đó, Bổ sung Mục 2 Điều 2: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động, ghi “Cá nhân người lao động phải chịu mọi chi phí vật chất khi vi phạm ATGT hoặc gây TNGT”; đồng thời không chấp nhận bồi thường bất cứ khoản nào cho bị hại Hằng; “đẩy” hết trách nhiệm bồi thường cho bị cáo Hải.

Nghi ngờ bản Phụ lục HĐLĐ có dấu hiệu bị làm giả để C.ty Tuổi trẻ thoái thác trách nhiệm bồi thường dân sự, các luật sư bảo vệ cho bị hại Hằng đã đề nghị tòa trưng cầu giám định tuổi mực, chữ viết, chữ ký, con dấu của bản phụ lục này. Đồng thời đề nghị tòa thu giữ xe ô tô tải trộn bê tông BKS 20C-172 của C.ty Tuổi trẻ là tang vật của vụ án để đảm bảo thi hành án. Chiếc xe này đã được CQCSĐT CA TP. Sông Công trả lại cho C.ty Tuổi trẻ trước khi có kết luận điều tra vụ án bị cáo Hải gây ra, các luật sư cho rằng, điều này là trái pháp luật.

Tòa ghi nhận các đề nghị của luật sư phía bị hại và nghị án kéo dài.

Bản án còn nhiều thiếu sót, vi phạm nghiêm trọng về tố tụng?

Sau 5 ngày nghị án kéo dài, chiều ngày 04/7, TAND TP. Sông Công đã mở phiên tòa thứ 10, tuyên bị cáo Nguyễn Tiến Hải 24 tháng tù giam với lập luận cần phải tăng khung hình phạt so với đề nghị của đại diện VKS, tách bị cáo ra khỏi đời sống xã hội để giáo dục, răn đe; bồi thường trách nhiệm dân sự 131 triệu đồng. Tuyên C.ty Tuổi trẻ phải bồi thường trách nhiệm liên đới cho bị hại số tiền 526 triệu đồng.

Các luật sư tham gia (miễn phí) bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại Đỗ Thị Thu Hằng tại phiên tòa

Các Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại cho rằng, bản án sơ thẩm xem xét đánh giá chứng cứ không khách quan, chưa đánh giá hết mức độ hậu quả mà bị hại phải gánh chịu. Bản án sơ thẩm tuyên buộc C.ty Tuổi trẻ liên đới bồi thường cho bị hại 526 triệu đồng tương ứng với 80% giá trị phần vốn góp mua xe ô tô tải trộn bê tông BKS 20C-172 (phương tiện gây tai nạn), bị cáo Hải có trách nhiệm bồi thường cho bị hại Hằng 131 triệu đồng tương ứng 20% giá trị vốn góp mua chiếc xe này là chưa thỏa đáng, không đúng quy định tại Điều 579 và khoản 3 Điều 601 BLDS.

Ngoài ra, tại phiên tòa, các luật sư bảo vệ bị hại cho rằng, việc CQCSĐT Công an TP. Sông Công trả vật chứng (xe ô tô tải trộn bê tông BKS 20C-172) cho chủ sở hữu C.ty Tuổi trẻ trái quy định, vi phạm tố tụng; Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại trách nhiệm chính thuộc về chủ sở hữu phương tiện gây tai nạn là C.ty Tuổi trẻ, nên việc trả vật chứng này cho chủ sở hữu ảnh hưởng đến nghĩa vụ phải thi hành án, không thuộc trường hợp trả lại vật chứng cho chủ sở hữu theo quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 106 BLTTHS.

Việc đề nghị trưng cầu giám định tuổi mực, chữ ký, con dấu của bản Phụ lục HĐLĐ và đề nghị thu giữ xe ô tô tải trộn bê tông BKS 20C-172 của C.ty Tuổi trẻ là tang vật của vụ án để đảm bảo thi hành án bị tòa bác bỏ, do đó, luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại Đỗ Thị Thu Hằng đã được ủy quyền kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm mà TAND TP. Sông Công đã tuyên./.