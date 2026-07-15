Thái Nguyên xử lý hàng loạt vi phạm lấn chiếm lòng đường

Ngày 15/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Bình Yên đang tăng cường các biện pháp lập lại trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường và dừng, đỗ xe trái quy định.

Theo Công an xã Bình Yên, thời gian qua, tại một số tuyến đường thuộc các xóm Yên Thông, Đá Bay... vẫn còn xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường để buôn bán hàng hóa, đặt biển hiệu, biển quảng cáo, bán hàng rong, tập kết vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, việc xả rác, đổ nước thải ra lòng đường và tình trạng ô tô, xe máy dừng, đỗ không đúng quy định vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến trật tự công cộng, an toàn giao thông và mỹ quan nông thôn.

Công an xã nhắc nhở hộ dân lấn chiếm lòng, lề đường

Trước thực trạng trên, Công an xã Bình Yên đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực tập trung đông người như chợ, trường học, các tuyến đường có hoạt động kinh doanh, buôn bán.

Qua kiểm tra, lực lượng công an đã tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu 8 hộ dân ký cam kết không lấn chiếm lòng đường để kinh doanh. Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính 9 trường hợp dừng, đỗ phương tiện không đúng nơi quy định, với tổng số tiền 18 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Công an xã Bình Yên cho biết sẽ tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần xây dựng địa bàn sáng, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm trật tự công cộng và an toàn giao thông.