Thăm hỏi cán bộ biên phòng bị thương khi truy đuổi tàu nghi vấn ở Quảng Ninh

Trước đó, Đội tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh gồm 7 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển biên giới xã Vĩnh Thực thì phát hiện một phương tiện thuỷ không có biển kiểm soát, có dấu hiệu nghi vấn.

Tổ công tác đã phát tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, tuy nhiên người điều khiển phương tiện này không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy. Lực lượng chức năng lập tức tổ chức truy đuổi, đến khu vực biển phía Đông Nam Đầu Tán thì xuồng tuần tra xảy ra va chạm với phương tiện nghi vấn khiến một số cán bộ, chiến sĩ bị thương. Trung tá Nguyễn Duy Hưởng (Thuyền trưởng) bị chấn thương vùng hàm mặt, vỡ xương huyệt răng hàm cửa trên, tụ máu xoang hàm phải cùng một số tổn thương khác.

Đại tá Nguyễn Quang Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh thăm động viên cán bộ, chiến sỹ bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ

Sau khi được sơ cứu tại Trung tâm Y tế Móng Cái, đồng chí Nguyễn Duy Hưởng đã được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tiếp tục theo dõi, điều trị chuyên sâu.

Qua xác minh ban đầu, trên phương tiện gây ra vụ việc có 2 đối tượng gồm Vũ Văn Công (SN 1984) trú tại xã Đầm Hà và Bùi Văn Long (SN 1988) trú tại khu Bắc, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh. Sau va chạm, cả hai được đưa đến Trung tâm Y tế Móng Cái để kiểm tra, theo dõi sức khỏe.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận được một người nước ngoài tên A Nhì liên lạc, hướng dẫn ra khu vực biển Trà Cổ nhận xuồng, sau đó di chuyển đến khu vực gần các trụ điện gió để vận chuyển các khay ngao giống cùng gia cầm giống (ngan, vịt, ngỗng) về khu vực núi Miếu, tiền công vận chuyển 1.000 Nhân dân tệ. Đây là chuyến vận chuyển thứ hai, chuyến trước diễn ra cách đó khoảng một tháng với hình thức tương tự.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã cử đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ bị thương. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh khẩn trương xác minh nguyên nhân, làm rõ diễn biến vụ việc, hành vi của các đối tượng liên quan cũng như hoạt động vận chuyển hàng hóa trên phương tiện nghi vấn.