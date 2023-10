Thanh Hóa gỡ bỏ gần trăm video xấu độc trên Youtube

Lợi dụng những tiện ích của mạng xã hội như facebook, tiktok, youtube, instargram… các thế lực thù địch đã sử dụng nhiều trang thông tin, đăng tải nội dung xấu độc nhằm lôi kéo, kích động, xuyên tạc, bóp méo sự thật để chống phá Đảng, chế độ và Nhà nước ta. Trước thực tế này, tại Thanh Hóa, chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan chức năng, thực hiện gỡ bỏ 98 video xấu độc trên kênh youtube; đình chỉ 159 trang Facebook; thực hiện xử phạt 72 tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật.

Ông Lê Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hoá

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hoá cho biết, qua công tác nắm bắt, theo dõi, tổng hợp thông tin trên không gian mạng, bên cạnh các hình thức chống phá cũ, các thế lực thù địch còn tập trung đăng phát các thông tin liên quan đến các sai sót của cơ quan Quản lý nhà nước, nhằm mục đích gây suy giảm niềm tin của nhân dân với Chính quyền; đăng tải, đưa các thông tin sai sự thật hoặc các thông tin có phần đúng nhưng sai lệch về bản chất thông tin; khai thác tính lan tỏa, tương tác, chia sẻ, ẩn danh trên không gian mạng của website, trang thông tin điện tử, mạng xã hội để tán phát thông tin giả mạo, xấu độc; chia sẻ trạng thái, kết bạn, quản lý nhóm bạn bè trên không gian mạng đưa thông tin xấu độc và các livestream với các quan điểm chủ trương sai lệch với Đảng và Nhà Nước.

Theo ông Lê Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hoá, Sở thường xuyên bám sát các thông tin trên không gian mạng, rà soát các tài khoản mạng xã hội giả mạo, phát tán tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội để xử lý, kiến nghị xử lý. Qua theo dõi đánh giá của Sở TTTT thì hiện nay thông tin xấu độc trên mạng xã hội và Internet được ngăn chặn một cách đảm bảo. Sở TTTT đã chủ trì, phối hợp với Công an kiên quyết đấu tranh với tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, những thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hoá.

Một trang Facebook đưa tin sai sự thật bị Sở TTTT Thanh Hoá xử phạt

Với mục tiêu dự báo từ sớm, từ xa các nguy cơ mất an toàn thông tin và chủ động trong công tác ứng phó, xử lý sự cố, thời gian tới UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo đơn vị chức năng triển khai nhiều giải pháp, tăng cường đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an toàn, an ninh thông tin theo nhiều lớp bảo vệ khác nhau; tăng cường hướng dẫn tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về âm mưu, hoạt động của thế lực thù địch; định hướng cung cấp thông tin chính thống kịp thời vấn đề về xã hội quan tâm; đa dạng hóa các loại hình truyền truyền để nhân dân tiếp cận nhanh thông tin tích cực, chính thống. Tiếp tục duy trì các nhóm kỹ thuật, nhóm chuyên gia và công tác phối hợp để quản lý chặt chẽ thông tin, nắm, dự báo, xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh; đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao….