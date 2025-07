Thanh Hóa: Tạm giữ hình sự 8 đối tượng trong băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm

VOV.VN - Hôm nay, 18/7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Lệnh tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng trong băng, ổ nhóm tội phạm do Bùi Quốc Ý (tức Ý Ẻng), trú tại số nhà 381A, Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cầm đầu.