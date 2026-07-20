Thanh Hóa triệt phá 4 đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026

Chỉ trong một tuần, từ ngày 11 đến 18/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên tiếp triệt phá 4 chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026, làm rõ hàng chục đối tượng liên quan.

Đối tượng Vũ Văn Phương và các đối tượng trong chuyên án. Ảnh: CA Thanh Hóa.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, giữa tháng 7/2026, từ tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra, triệt xóa một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn hoạt động qua các trang web cá cược trên mạng.

Cơ quan điều tra xác định Vũ Văn Phương, trú tại phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa, đã mua tài khoản thành viên (Member) từ Nguyễn Đăng Thành (TP.HCM) để tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ bóng đá. Mở rộng điều tra, lực lượng công an làm rõ Nguyễn Thế Nam (TP.HCM) là người cung cấp tài khoản cho Thành. Nam được xác định đã liên hệ với một đối tượng đang ở Australia thông qua ứng dụng Telegram để nhận tài khoản cá cược và hưởng tiền hoa hồng.

Đối tượng Trần Công Hậu khai nhận tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Thanh Hóa.

Ngày 13/7, nhiều đối tượng là mắt xích trong đường dây tại TP.HCM đã đến cơ quan điều tra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Tiếp tục đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện thêm một đường dây tổ chức cá độ bóng đá do Đinh Viết Hoàng và Huỳnh Tấn Tài (cùng trú tại TP. Huế) điều hành. Hai đối tượng thiết lập 11 tài khoản đại lý cấp 2, sau đó chia nhỏ thành các tài khoản cấp 3 với hạn mức lên tới 10.000 USD để cung cấp cho người chơi.

Đường dây này đã mở rộng hoạt động đến Thanh Hóa thông qua một đối tượng trung gian, lôi kéo Đỗ Xuân Tùng, Doãn Văn Sơn và Phạm Tuấn Anh, trú tại các xã Cẩm Thủy và Thạch Quảng, tham gia cá độ với số tiền trên 5 triệu đồng mỗi trận đấu.

Ngày 14/7, lực lượng chức năng tiếp tục triệt xóa một chuyên án khác, triệu tập 4 đối tượng tại xã Thiệu Hóa để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thiện Bình là đối tượng cầm đầu đường dây, mua tài khoản cấp "Agent" trên các trang web cá độ rồi cấp lại tài khoản "Member" cho các con bạc tham gia cá cược. Bình được xác định đã cấp tài khoản cho Trịnh Đức Hùng với hạn mức 300 USD/ngày và Trần Công Hậu với hạn mức 2.000 USD/ngày để cá độ các trận đấu thuộc World Cup 2026.

Đối tượng Nguyễn Sơn Tùng khai nhận tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Thanh Hóa.

Mới đây nhất, ngày 18/7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh, triệt phá chuyên án mang bí số 626S đối với đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Nguyễn Sơn Tùng và Nguyễn Thế Tuấn Anh, cùng trú tại phường Hạc Thành, cầm đầu.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ 8 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, gồm: Nguyễn Sơn Tùng, Nguyễn Thế Tuấn Anh, Cao Thái Sơn, Nguyễn Đức Độ (cùng trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Đức Phú, Trương Văn Châu (trú phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Hồng Hà (trú phường Đống Đa, TP Hà Nội) và Lê Thành Nhân (trú xã Hoằng Xuyên, tỉnh Thanh Hóa).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, đồng thời tạm giữ hình sự 21 đối tượng liên quan. Nhiều tài liệu, phương tiện và tang vật phục vụ hoạt động đánh bạc đã bị thu giữ để tiếp tục điều tra, mở rộng các chuyên án theo quy định của pháp luật.