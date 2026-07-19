Triệt phá 2 nhóm cá độ bóng đá mùa World Cup, bắt 13 đối tượng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá 2 nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, bắt giữ 13 đối tượng. Bước đầu, cơ quan Công an xác định số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc hơn 6,6 tỷ đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An về tăng cường đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình từ đầu tháng 6/2026, lực lượng chức năng phát hiện 2 nhóm với hàng chục đối tượng có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng trên địa bàn Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng tham gia đánh bạc thuộc nhiều thành phần. Ngoài các đối tượng có tiền án, tiền sự, đường dây còn có người là giáo viên và nhiều trường hợp là anh em, họ hàng cùng tham gia cá độ bóng đá. Trước tính chất nghiêm trọng, phương thức hoạt động tinh vi và quy mô của các nhóm đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự đã xây dựng phương án, tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa.

Ngày 15/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an các xã Anh Sơn, Yên Xuân, Công an phường Quỳnh Mai, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an một số địa phương trên cả nước đồng loạt bắt giữ 13 đối tượng trong 2 nhóm về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cơ quan Công an lấy lời khai một đối tượng trong vụ án. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Cơ quan Công an xác định Nguyễn Quý Cường (SN 1989, trú phường Thuận Hóa, thành phố Huế) và Nguyễn Duy Sỹ (SN 1979, trú xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An) là hai đối tượng cầm đầu các nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói trên.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận sử dụng tài khoản tổng cá độ được cấp từ nước ngoài, sau đó chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho các đối tượng tại Việt Nam tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng. Từ khi vòng chung kết World Cup 2026 khởi tranh ngày 11/6/2026 đến thời điểm bị bắt giữ, số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc được xác định hơn 6,6 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang củng cố tài liệu, chứng cứ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục xử lý nghiêm các đối tượng còn lại có liên quan.