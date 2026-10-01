Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt sai phạm tại các dự án của Nam Long

Thanh tra Chính phủ tập trung thanh tra một số nội dung tại 5 dự án. Theo báo cáo của doanh nghiệp, các dự án đã tạo lập quỹ nhà ở, phát triển đô thị tại TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, với tổng số hơn 20.000 căn nhà các loại.

Trong giai đoạn 2020-2025, các đơn vị đã bán gần 12.000 căn nhà các loại, cho thuê 354 căn nhà ở xã hội, chuyển nhượng 19 lô đất xây biệt thự và 1.755 lô đất nền.

Theo kết luận thanh tra, khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Công ty CP Bất động sản Nguyên Sơn, công ty con của Nam Long và là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Nguyên Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã tính thiếu tiền sử dụng đất đối với 137m2 đất.

Phối cảnh một góc dự án của Nam Long

Trách nhiệm được xác định thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM trong việc xác định nghĩa vụ tài chính trước khi đề nghị cấp giấy chứng nhận.

Sau kết quả thanh tra, ngày 29/6, Thuế TP.HCM ban hành thông báo. Đến ngày 30/6, Công ty CP Bất động sản Nguyên Sơn đã nộp hơn 1,558 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Đáng chú ý, tại dự án Đồng Nai Waterfront, năm 2025, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được điều chỉnh cục bộ, làm tăng hơn 10.000m2 đất khu ở. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, các cơ quan chuyên môn của TP Đồng Nai chưa xác định và thu tiền sử dụng đất bổ sung tương ứng với diện tích này.

Trách nhiệm được xác định thuộc Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Tài chính TP Đồng Nai.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra Công ty Nam Long giữ lại một Club house rộng 280m2 tại dự án Khu dân cư Akari Hoàng Nam để kinh doanh nhưng chưa nộp khoảng 357 triệu đồng kinh phí bảo trì theo quy định. Sau kết quả thanh tra, doanh nghiệp đã nộp số tiền này vào tài khoản kinh phí bảo trì tại Ngân hàng OCB.

Tại dự án Khu nhà ở Nguyên Sơn, Công ty CP Bất động sản Nguyên Sơn chưa gửi hồ sơ đề nghị UBND TP.HCM thẩm định giá bán nhà ở xã hội tại dự án.

Sau kết quả thanh tra, Công ty CP Bất động sản Nguyên Sơn có văn bản cam kết nếu giá bán nhà được cơ quan chức năng thẩm định thấp hơn 16,4 triệu đồng/m2 sàn thì sẽ “chủ động trao đổi với khách hàng để đồng thuận cách giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng và không phát sinh tranh chấp”. Doanh nghiệp đồng thời hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Xây dựng thẩm định.

Ngoài ra, Công ty Nam Long, chủ đầu tư dự án Khu tái định cư và khu cao tầng đa chức năng và dự án Khu dân cư Akari Hoàng Nam, đã ký hợp đồng bán sản phẩm trước thời điểm công khai thông tin về bất động sản.

Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai, chủ đầu tư dự án Đồng Nai Waterfront, cũng ký hợp đồng bán sản phẩm trước thời điểm công khai thông tin về bất động sản.

Tại dự án Khu tái định cư và khu cao tầng đa chức năng, Công ty Nam Long đưa bất động sản vào kinh doanh khi chưa hoàn thành hạ tầng.

Tại dự án Khu dân cư Akari Hoàng Nam, Công ty Nam Long bàn giao nhà cho khách hàng khi trạm y tế chưa được xây dựng. Doanh nghiệp cũng ký hợp đồng bán căn hộ tại Block D khi chưa có bảo lãnh ngân hàng.

Kiến nghị rà soát, xử lý các vi phạm

Căn cứ kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP.HCM, TP Đồng Nai và Tây Ninh rà soát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và xử lý nghiêm theo quy định.

Các cơ quan có thẩm quyền được yêu cầu kiểm tra, rà soát từng hành vi vi phạm để xác định thời điểm thực hiện, chủ thể vi phạm và thời hiệu xử phạt, qua đó lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính; đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng với từng hành vi theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các nghị định xử phạt chuyên ngành.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Công ty Nam Long chấm dứt các hành vi vi phạm đã được phát hiện qua thanh tra và khẩn trương khắc phục hậu quả.

Kết luận thanh tra nêu rõ, trong quá trình rà soát, thanh tra, kiểm tra và thực hiện kết luận thanh tra, nếu các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao thực hiện phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì phải chuyển thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định.