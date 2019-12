Thiết lập hòm thư tố giác liên quan đến “Tín dụng đen”

Chiều 11/12, CATP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Kế hoạch 231 của CATP Hà Nội, triển khai chuyên đề 231 về phòng ngừa, về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thành phố.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại hội nghị

1000 vụ liên quan “tín dụng đen” trong 3 năm



Theo báo cáo tại hội nghị: trong 3 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 231, các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội đã phát hiện hơn 1.000 vụ việc có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Trong đó có 244 vụ phạm pháp hình sự với 589 đối tượng có liên quan và 760 vụ việc đổ chất bẩn, chất thải xác định có mâu thuẫn bắt nguồn từ hoạt động vay, cho vay tài chính, cầm đồ.

Trong 244 vụ phạm pháp hình sự đã xử lý hình sự 166 vụ với 474 bị can, chiếm 68% tổng số vụ phạm pháp hình sự liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", đặc biệt trong số này chủ yếu là các tội cố ý gây thương tích và cướp tài sản. Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch 231, các đơn vị đã phát hiện, triệt phá được 44 ổ nhóm tội phạm có tổ chức, 114 đối tượng hoạt động “tín dụng đen”; xác lập nhiều chuyên án trinh sát đấu tranh triệt phá như ổ nhóm Hải “bay”, Phùng Văn Lợi, Hải “bát giới”, Quang “rambo”, Tiến “trắng”... không để các ổ nhóm, đối tượng hoạt động công khai, gây nhức nhối trong xã hội.



Một số đơn vị thực hiện công tác điều tra, bắt giữ tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” đạt hiệu quả như: Công an huyện Gia Lâm khởi tố 30 vụ, bắt 48 bị can; Công an quận Nam Từ Liêm khởi tố 15 vụ với 37 bị can; CAQ Hai Bà Trưng khởi tố 24 vụ, 27 bị can; CAH Đông Anh khởi tố 10 vụ, 24 bị can; Phòng Cảnh sát hình sự khởi tố 9 vụ, 54 bị can…

Cũng tại hội nghị, CATP tiếp tục triển khai chuyên đề 231 và lễ ký quy chế phối hợp giữa CATP Hà Nội với Công an 10 tỉnh, thành phố: TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Giang, Nam Định; chương trình với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh Hà Nội về đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, CATP Hà Nội đã rất chủ động trong đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” bằng việc ban hành, triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch 231 ngày 25/8/2016 về “Tổ chức điều tra cơ bản, phòng ngừa, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với các cơ sở, đối tượng kinh doanh dưới hình thức kinh doanh tài chính”.



Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị, CATP Hà Nội và Công an các địa phương lưu ý triển khai Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ, các Kế hoạch của Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Trung ương về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” cần được tiến hành đồng bộ, liên tục, kiên quyết với những giải pháp, bước đi vững chắc, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng CAND với các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và huy động được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Thiết lập hòm thư tố giác liên quan đến “Tín dụng đen”

Thượng tướng Lê Quý Vương cũng yêu cầu, CATP Hà Nội và các địa phương đặc biệt coi trọng và làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; tiếp tục thiết lập, tổ chức hoạt động của các đường dây “nóng”, hòm thư tố giác tội phạm để tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến tội phạm, vi phạm pháp luật “tín dụng đen”.

Thứ trưởng Lê Quý Vương chứng kiến lễ ký kết giữa CATP Hà Nội với Công an 10 tỉnh, thành phố

Tăng cường công tác khai báo tạm trú tạm vắng, quản lý chặt chẽ nhân viên các cơ sở kinh doanh tài chính, cầm đồ tạm trú trên địa bàn, các đối tượng bất minh về kinh tế nghi vấn có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê; phát hiện, xử lý các doanh nghiệp, cơ sở ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (đòi nợ, cầm đồ...) có hành vi lừa đảo người dân dẫn đến vay nợ, cầm cố, siết nợ, đòi nợ thuê trên địa bàn.

Tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên phạm vi toàn quốc và không gian mạng, trước mắt là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; rà soát ngành nghề kinh doanh thường bị các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” lợi dụng, núp bóng hoạt động; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về mặt pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi trong công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.