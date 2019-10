Khởi tố nguyên Thượng tá công an liên quan đến “tín dụng đen”

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Kạn xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nông Minh Tuân, sinh năm 1972, trú tại tổ 15 phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Kạn khám xét nhà của một đối tượng cho vay nặng lãi. Ảnh: Công an Bắc Kạn

Theo tài liệu điều tra, Nông Minh Tuân đã cho ông Cà Xuân T, sinh năm 1966, trú tại tổ 16, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn vay số tiền 250 triệu đồng; lãi suất cho vay ban đầu là 3.000 đồng/triệu/ngày, sau đó nâng lên 5.000 đồng/triệu/ngày.



Đối tượng Nông Minh Tuân, nguyên là Thượng tá công an, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC10), Công an tỉnh Bắc Kạn. Còn ông Cà Xuân T. cũng nguyên là một cán bộ công an tỉnh Bắc Kạn.

Trong thời gian qua, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Bắc Kạn đã kiểm tra hơn 150 cơ sở kinh doanh cầm đồ, hỗ trợ tài chính trong toàn tỉnh. Qua đó yêu cầu dỡ biển quảng cáo với 40 cơ sở, yêu cầu điều chỉnh 10 giấy phép kinh doanh, xử phạt 7 trường hợp sai phạm. Trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, các đơn vị đã bắt quả tang 6 vụ, 6 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi, qua đó đã khởi tố 4 vụ với 8 bị can về hành vi này./.