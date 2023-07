Thiếu tướng Đinh Văn Nơi thăm hỏi gia đình liệt sĩ tại Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng 4/7, Đoàn lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh gồm Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh do Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh làm Trưởng đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao tặng 700 triệu đồng cho gia đình các liệt sĩ và 2 cán bộ bị thương trong khi làm nhiệm vụ tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.