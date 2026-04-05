Thủ đoạn của nhóm đối tượng trộm hơn 300 con mèo ở Hà Nội

Các đối tượng gồm Khuất Duy Thuyết (SN: 1991, trú tại thôn 6, xã Phúc Thọ, TP Hà Nội); Khuất Quang Huy (SN: 1996, trú tại thôn 4, xã Phúc Thọ, TP Hà Nội); Khuất Duy Tuấn (SN: 1984, trú tại thôn 7 Phúc Hòa, xã Phúc Thọ, TP Hà Nội); Nguyễn Hữu Sách (SN: 1980, trú tại thôn 7 Phúc Hòa, xã Phúc Thọ, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Liễu (SN: 1982, trú tại thôn 7 Phúc Hòa, xã Phúc Thọ, TP Hà Nội).

Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra xác định từ khoảng cuối năm 2025, do không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài nên đã nhóm đối tượng nảy sinh ý định đi trộm cắp mèo để bán lấy tiền chia nhau.

Hai đối tượng Khuất Quang Huy (trái) và Khuất Duy Thuyết.

Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm đối tượng chuẩn bị các công cụ gồm: 2 vợt dài khoảng 2m, 13 túi vải, 1 lồng sắt, 2 đèn pin gắn trên mũ bảo hiểm và sử dụng xe máy làm phương tiện di chuyển.

Hàng ngày vào khoảng 22h30, các đối tượng xuất phát từ xã Phúc Thọ đến các xã, phường trên địa bàn TP Hà Nội để bắt trộm mèo. Sau khi trộm được, đến khoảng 4h sáng, chúng mang số mèo này đến bán tại cơ sở thu mua chó mèo Ba Hảo (địa chỉ: số 186 đường Vạn Xuân, xã Hoài Đức, TP Hà Nội) do Đặng Thị Hảo (SN: 1961; trú tại thôn Cao Hạ, xã Hoài Đức, TP.HN) làm chủ với giá dao động từ 100.000 – 110.000 đồng/kg.

Từ cuối năm 2025 đến khi bị bắt, các đối tượng đã trộm cắp và tiêu thụ hơn 300 con mèo cho cơ sở này. Sau khi thu mua, Hảo tiếp tục vận chuyển mèo đến khu vực đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ để bán lại cho các tiểu thương với giá 135.000 đồng/kg. Tại đây, các tiểu thương bán cho người nuôi hoặc giết mổ và bán ra thị trường.

Số mèo bị các đối tượng bắt trộm

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Hảo thu lợi từ việc bán số mèo do trộm cắp khoảng 50 triệu đồng. Hiện, vụ việc đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần tăng cường trông coi, quản lý vật nuôi cẩn thận. Khi bị mất vật nuôi, người dân không nên đăng tải thông tin tìm kiếm trên các hội nhóm mạng xã hội để tránh lộ lọt thông tin cá nhân, tạo điều kiện cho các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện các hành vi đe dọa, lừa đảo, chiếm đoạt, tống tiền. Đồng thời, cần nhanh chóng báo ngay cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ, giải quyết theo quy định.