Thu giữ hàng nghìn lọ mỹ phẩm làm đẹp không rõ nguồn gốc

Ngày 9/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đối với Công ty TNHH TMDV Hoàng Bảo An (trụ sở tại 26 Trần Đức, phường Trường Thi, Tp. Thanh Hóa). Tại đây, thu giữ hàng ngàn lọ mỹ phẩm không rõ xuất xứ.

Số mỹ phẩm của công ty bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Theo đó, kiểm tra kho hàng của công ty, lực lượng chức năng phát hiện một số công nhân đang có hành vi sang chiết, đóng hộp mỹ phẩm chăm sóc da các loại. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ gồm: 1305 hộp mặt nạ ngủ Collagen Haley Natural 100% ; 30 gói Collagen Haley Natural tinh chất hồng sâm vàng trắng da và 100 gói Haley Natural tinh chất hoa nhài tươi; 360 lọ mặt nạ gel vàng Nano trắng da nhãn hiệu Lyhazi Natural; 15 hộp bột sữa rửa mặt thảo dược Lyhazi Natural .

Tất cả các sản phẩm nêu trên đều được dán nhãn phân phối bởi Công ty TNHH TMDV Hoàng Bảo An. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều tang vật là nguyên liệu, tem, nhãn mác vỏ hộp dùng cho việc sang chiết, đóng gói các loại mỹ phẩm nêu trên.

Kiểm tra thêm, lực lượng chức năng thu giữ gần 2000 lọ sản phẩm Collagen do Công ty Hoàng Bảo An bán cho khách hàng.

Theo điều tra, Công ty TNHH TMDV Hoàng Bảo An có giấy phép về kinh doanh mỹ phẩm. Tuy nhiên, Công ty không có giấy phép sản xuất mỹ phẩm và không có hồ sơ đăng ký chất lượng sản phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Được biết, từ tháng 11/2017 đến khi bị phát hiện, Công ty Hoàng Bảo An đã đặt mua các nguyên liệu, lọ thủy tinh có nguồn gốc từ Trung Quốc và đặt in tem, nhãn, vỏ hộp sau đó thuê công nhân sang chiết, đóng gói ra các loại mỹ phẩm nêu trên và phân phối cho các đại lý bán mỹ phẩm và các trung tâm Spa ở các huyện, thị xã trong tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình.

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục tiến hành xác minh làm rõ vụ việc trên./.

