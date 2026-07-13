Thuê nhà rồi ngang nhiên bán cho người phụ nữ với "giá hữu nghị"

Ngày 13/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Quyền (38 tuổi, ngụ xã An Định, tỉnh Vĩnh Long) 16 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo buộc, do cần tiền, Quyền đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất để lừa bán nhà, thế chấp vay tiền của nhiều người, chiếm đoạt tổng cộng hơn 7,2 tỷ đồng.

Bị cáo Phạm Văn Quyền. Ảnh: TP

Cụ thể, khi biết bà Phạm Thị Y. cho thuê một căn nhà trên đường Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng, Quyền liền liên hệ hỏi thuê. Sau khi thuê được nhà của bà Y., đầu tháng 2/2022, Quyền đem căn nhà của bà Y. rao bán cho bà Chiêm Thanh T. với "giá hữu nghị" 1 tỷ 750 triệu đồng.

Khi bà T. liên tục hối thúc giao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà, Quyền đặt làm giả giấy chứng nhận đứng tên mình rồi chụp hình gửi cho bà T. Khi bà T. yêu cầu hoàn tất thủ tục công chứng chuyển nhượng, Quyền đưa ra nhiều lý do để hẹn lại rồi chặn liên lạc.

Đến tháng 7/2023, bà Y. không thấy Quyền thanh toán tiền thuê nhà và không liên lạc được với anh ta nên đến tìm thì gặp bà T. Bà Y. cho biết căn nhà này là của mình, Quyền chỉ là khách thuê. Lúc này, bà T. mới biết mình bị lừa.

Ngoài ra, Quyền còn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng một thửa đất tại huyện Cần Đước (Long An cũ) để thế chấp vay của bà Phan Hằng Chiêu A. 1,8 tỷ đồng. Sau đó, Quyền trả cho bà A. được 600 triệu đồng rồi né tránh. Bà A. mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Quyền thế chấp khi vay tiền đến cơ quan chức năng để hỏi thì phát hiện giấy tờ này là giả nên đã tố cáo hành vi lừa đảo của Quyền tới cơ quan công an.

Trước đó, khoảng đầu năm 2022, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Quyền hỏi vay của bà Trần Thị Thanh T. 4,3 tỷ đồng để làm ăn, thế chấp bằng hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi nhận tiền, Quyền lấy lại các giấy tờ với lý do mang đi thế chấp ngân hàng để trả nợ rồi bỏ trốn. Kết quả xác minh cho thấy các giấy chứng nhận này đều là giả.

Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn thuê nhà rồi giả làm chủ sở hữu để bán, đồng thời làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm tạo lòng tin khi vay tiền, Phạm Văn Quyền đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 7,2 tỷ đồng của ba bị hại.