Nga phóng loạt tên lửa đạn đạo vào thủ đô Kiev của Ukraine

Nhiều nhân chứng tại Kiev cho biết đã nghe thấy loạt tiếng nổ lớn trong thành phố vào rạng sáng 11/7 trước khi cảnh báo không kích được ban bố.

Khói bốc lên nghi ngút tại nội đô Kiev sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga rạng sáng ngày 11/7 (Ảnh: Reuters)

Lực lượng Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 6 tên lửa đạn đạo, 6 tên lửa hành trình và 121 máy bay không người lái; đồng thời cho biết Ukraine đã bắn hạ ít nhất 2 tên lửa hành trình và 111 máy bay không người lái của đối phương.

Ukraine hiện đang ở vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đạn dược cho hệ thống phòng không Patriot, hầu như không thể bắn hạ tên lửa đạn đạo, loại vũ khí di chuyển với tốc độ gấp nhiều lần tốc độ âm thanh. Tình trạng này đã kéo dài suốt tháng qua.

Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào thủ đô của Ukraine trong những tuần gần đây. Kể từ đầu tháng 7, các cuộc tấn công vào Kiev và khu vực lân cận đã khiến hơn 60 người thiệt mạng.

Theo chính quyền Kiev, vụ tấn công rạng sáng 11/7 đã làm hư hại nhiều cơ sở hạ tầng ở ít nhất 2 quận trong thành phố. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết một trạm biến áp cũng bị bắn cháy. Theo thống kê của Không quân Ukraine, tổng cộng 11 địa điểm trên cả nước đã bị tấn công trong loạt không kích mới nhất.