Thuê villa "mở tiệc" ma túy, 15 đối tượng bị bắt quả tang

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Công an phường Phước Mỹ quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng bắt quả tang 1 nhóm 15 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra.